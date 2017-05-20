Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Beşiktaş, 32. hafta maçında Kasımpaşa ile Vodafone Arena'da karşılaşıyor. İki haftadır yaşadığı puan kayıplarına Bursaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek nokta koyan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı yenerek son 2 haftaya avantajlı girmeye çalışacak.

Süper Lig'de 32. hafta maçları öncesi 68 puanı olan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak kupaya veda eden ve gözünü lige çeviren Kasımpaşa ise lider Beşiktaş'ı yenerek moral depolamak istiyor.

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Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Galatasaray'ı 3-1, Çaykur Rizespor'u da 4-2 yenerek 6 puan toplayan teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, geride kalan 31 haftada topladığı 43 puanla 7. basamakta yer alıyor. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ise topladığı 68 puanla, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında ligin 15. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ: 1 - KASIMPAŞA: 1 (2' Aboubakar | 4' Eduok)

(İlk yarı oynanıyor)



STAT: Vodafone Arena

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS 1

HAKEM: Serkan Çınar

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Aboubakar

YEDEKLER: Tolga, Atınç, Beck, Necip, Gökhan İnler, Demba Ba, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Castro, Tunay, Eduok, Batuhan

YEDEKLER: Eray, Otigba, Bozhikov, Ahmed İldiz, Hasan Bilal, David Guanca, Herolind Shala

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, bu mücadeleyle birlikte lig tarihinde 28. kez karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3 maçtır yenemezken, son 2 karşılaşmada ise mağlup oldu. Konuk ekip, ligde oynadığı son iki karşılaşmada da 2-1'lik skorla galibiyete ulaşan taraf olmuştu. Beşiktaş, rakibini son olarak 2014-15 sezonunda 5-1'lik skorla mağlup etmişti.

QUARESMA SINIRA GELDİ

Beşiktaş'ta, Kasımpaşa maçı öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bursaspor maçında sarı kart görerek ceza sınırına gelen Ricardo Quaresma'nın yanı sıra Atınç Nukan sarı kart görmesi halinde, 33. haftada oynanacak Gaziantepspor ile mücadelesinde forma giyemeyecek.

SAVUNMA ZAFİYETİNİ NOKTALADI

Bursaspor maçı öncesinde oynadığı son 4 lig karşılaşmasında da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, geçen hafta oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibi 2-0 mağlup ederek bu seriyi sonlandırdı. Üst üste oynadığı 4 karşılaşmada da rakiplerini durduramayan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor, Adanaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında toplam 9 gol yerken, Bursaspor karşısında gole izin vermedi.

28. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, lig tarihinde 28. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 27 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 18'ini Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı. Beşiktaş'ın 56 golüne, Kasımpaşa 23 golle cevap verdi.

BEŞİKTAŞ 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Başakşehir ile girdiği şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan lig lideri Beşiktaş, yarınki rakibi Kasımpaşa'yı 3 maçtır yenemezken, son 2 karşılaşmada ise mağlup oldu.



Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında son galibiyetini 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 5-1'lik skorla aldı. İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, rakibine 2016-2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı.

Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963'te hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

MAÇLAR

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sezon 1. Maç 2. Maç 1959-1960 0 - 0 1 - 0 1960-1961 1 - 1 3 - 0 1961-1962 1 - 0 0 - 0 1962-1963 3 - 0 3 - 1 Beyaz Grup 3 - 0 2 - 0 Final Grubu 1963-1964 4 - 0 2 - 0 2007-2008 2 - 1 4 - 2 2009-2010 2 - 1 2 - 2 2010-2011 1 - 1 1 - 0 2012-2013 3 - 1 1 - 3 2013-2014 3 - 0 2 - 1 2014-2015 2 - 0 5 - 1 2015-2016 3 - 3 1 - 2 2016-2017 1 - 2