TFF 1. Lig'de kader günü!

Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un doğrudan Spor Toto Süper Lig'e çıktığı TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor.



ŞAMPİYON KİM OLACAK?

Spor Toto Süper Lig'e doğrudan çıkmayı garantileyen iki takımın mücadelesi şampiyonu belirleyecek. 59 puanla 2. sırada bulunan Sivasspor, 61 puanla lider durumda bulunan Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılar, maçtan galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Yeni Malatyaspor'a ise kupa için beraberlik yetiyor.

PLAY-OFF HESAPLARI

Yeni Malatyaspor ile Sivasspor'un ardından 56 puanlı Eskişehirspor'un da normal sezonu üçüncü basamakta tamamlaması netleşti. Eskişehirspor'un yanı sıra Giresunspor'un play-off'u garantilediği TFF1. Lig'de 5. sırada yer alan 52 puanlı Göztepe, 51 puanla 6. durumdaki Boluspor ve 50 puanla 7. olan Altınordu'nun play-off'a kalma ihtimali bulunuyor.

Göztepe'nin deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacağı son haftada Boluspor, Manisaspor'u, Altınordu ise Eskişehirspor'u konuk ediyor.

Göztepe ve Boluspor, maçlarını kazanması halinde play-off'a kalacak. Son haftada Altınordu ile Boluspor arasındaki olası puan eşitliğinde Altınordu, iki takımın sezon içindeki maçlarında gol averajında üstün olduğu için Boluspor'u geride bırakacak.

Altınordu, sezon sonunda Göztepe veya Giresunspor'la aynı puanda olması halinde rakiplerinin gerisinde kalacak. Boluspor, Altınordu ve Ümraniyespor'un sezonu 51'er puanla kapatması durumunda play-off'ta Altınordu mücadele edecek.

CANLI SONUÇLAR

Boluspor-Manisaspor: 1-0

(11' Poepon)

Büyükşehir Gaziantepspor-Giresunspor: 2-1

(5' Uche Kalu, 33' Muhammet Reis penaltı | 36' Dilaver Güçlü)

Şanlıurfaspor-Elazığspor: 0-1

(38' Timur Özgöz)



Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor: 1-0

(40' Ricardo Pedriel)

Samsunspor-Bandırmaspor: 0-0

Denizlispor-Göztepe: 0-0

Altınordu-Eskişehirspor: 0-0

Balıkesirspor-Ümraniyespor: 0-0

Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0

(11' Emre Kılınç)





DÜŞME HATTINDA KRİTİK MAÇLAR

Bir alt lige düşmesi kesinleşen Mersin İdmanyurdu'nun dışında 16. ve 17. sıralar için 5 aday bulunuyor. 35'er puana sahip Adana Demirspor ve Samsunspor, 34'er puanlı Bandırmaspor ve Büyükşehir Gaziantepspor ile 33 puanı bulunan Şanlıurfaspor, ligde kalmak için son haftada sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele verecek.

Adana Demirspor'un deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacağı son haftada Büyükşehir Gaziantepspor, Giresunspor'u, Şanlıurfaspor da Elazığspor'u konuk edecek. Ligde son haftaya düşme ihtimaliyle giren iki takımın mücadelesinde Samsunspor ile Bandırmaspor, Samsun'da karşılaşacak.

PUAN DURUMU



Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer puan silme cezası verildi.

TAKIMLAR O G B M A Y Av P 1. EVKUR YENİ MALATYASPOR 33 18 7 8 47 36 11 61 2. SİVASSPOR 33 16 11 6 47 27 20 59 3. ESKİŞEHİRSPOR 33 16 11 6 62 41 21 56 4. GİRESUNSPOR 33 15 8 10 39 32 7 53 5. GÖZTEPE 33 15 7 11 54 50 4 52 6. BOLUSPOR 33 15 6 12 52 53 -1 51 7. ALTINORDU 33 13 11 9 42 37 5 50 8. ÜMRANİYESPOR 33 12 12 9 41 35 6 48 9. ELAZIĞSPOR 33 12 11 10 42 33 9 41 10. BALIKESİRSPOR 33 9 12 12 53 47 6 39 11. DENİZLİSPOR 33 11 9 13 45 44 1 39 12. MANİSASPOR 33 11 9 13 47 49 -2 39 13. ADANA DEMİRSPOR 33 8 14 11 45 49 -4 35 14. SAMSUNSPOR 33 9 8 16 27 46 -19 35 15. BANDIRMASPOR 33 9 7 17 43 52 -9 34 16. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 33 8 10 15 35 45 -10 34 17. ŞANLIURFASPOR 33 8 9 16 36 45 -9 33 18. MERSİN İDMANYURDU 33 6 10 17 33 69 -36 25

TFF 1. LİG PLAY-OFF MAÇLAR NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Play-Off ilk maçları 25 Mayıs 2017 Perşembe gününde oynanacak. TFF 1. Lig'de 3, 4, 5 ve 6. sırayı alacak dört takım yarı finalde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Play-Off ikinci maçları ise 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü oynanacak.

Aynı zamanda Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği play-off final müsabakası 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final karşılaşmasının nerede oynanacağı ve başlama saati ise henüz belirlenmedi.