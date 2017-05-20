TFF 1. Lig'de kader günü!

Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un doğrudan Spor Toto Süper Lig'e çıktığı TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor.
ŞAMPİYON KİM OLACAK?
Spor Toto Süper Lig'e doğrudan çıkmayı garantileyen iki takımın mücadelesi şampiyonu belirleyecek. 59 puanla 2. sırada bulunan Sivasspor, 61 puanla lider durumda bulunan Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılar, maçtan galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Yeni Malatyaspor'a ise kupa için beraberlik yetiyor.
PLAY-OFF HESAPLARI
Yeni Malatyaspor ile Sivasspor'un ardından 56 puanlı Eskişehirspor'un da normal sezonu üçüncü basamakta tamamlaması netleşti. Eskişehirspor'un yanı sıra Giresunspor'un play-off'u garantilediği TFF1. Lig'de 5. sırada yer alan 52 puanlı Göztepe, 51 puanla 6. durumdaki Boluspor ve 50 puanla 7. olan Altınordu'nun play-off'a kalma ihtimali bulunuyor.
Göztepe'nin deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacağı son haftada Boluspor, Manisaspor'u, Altınordu ise Eskişehirspor'u konuk ediyor.
Göztepe ve Boluspor, maçlarını kazanması halinde play-off'a kalacak. Son haftada Altınordu ile Boluspor arasındaki olası puan eşitliğinde Altınordu, iki takımın sezon içindeki maçlarında gol averajında üstün olduğu için Boluspor'u geride bırakacak.
Altınordu, sezon sonunda Göztepe veya Giresunspor'la aynı puanda olması halinde rakiplerinin gerisinde kalacak. Boluspor, Altınordu ve Ümraniyespor'un sezonu 51'er puanla kapatması durumunda play-off'ta Altınordu mücadele edecek.
CANLI SONUÇLAR
Boluspor-Manisaspor: 1-0
(11' Poepon)
Büyükşehir Gaziantepspor-Giresunspor: 2-1
(5' Uche Kalu, 33' Muhammet Reis penaltı | 36' Dilaver Güçlü)
Şanlıurfaspor-Elazığspor: 0-1
(38' Timur Özgöz)
Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor: 1-0
(40' Ricardo Pedriel)
Samsunspor-Bandırmaspor: 0-0
Denizlispor-Göztepe: 0-0
Altınordu-Eskişehirspor: 0-0
Balıkesirspor-Ümraniyespor: 0-0
Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0
(11' Emre Kılınç)
DÜŞME HATTINDA KRİTİK MAÇLAR
Bir alt lige düşmesi kesinleşen Mersin İdmanyurdu'nun dışında 16. ve 17. sıralar için 5 aday bulunuyor. 35'er puana sahip Adana Demirspor ve Samsunspor, 34'er puanlı Bandırmaspor ve Büyükşehir Gaziantepspor ile 33 puanı bulunan Şanlıurfaspor, ligde kalmak için son haftada sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele verecek.
Adana Demirspor'un deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacağı son haftada Büyükşehir Gaziantepspor, Giresunspor'u, Şanlıurfaspor da Elazığspor'u konuk edecek. Ligde son haftaya düşme ihtimaliyle giren iki takımın mücadelesinde Samsunspor ile Bandırmaspor, Samsun'da karşılaşacak.
PUAN DURUMU
Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer puan silme cezası verildi.
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TFF 1. LİG PLAY-OFF MAÇLAR NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Play-Off ilk maçları 25 Mayıs 2017 Perşembe gününde oynanacak. TFF 1. Lig'de 3, 4, 5 ve 6. sırayı alacak dört takım yarı finalde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Play-Off ikinci maçları ise 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü oynanacak.
Aynı zamanda Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği play-off final müsabakası 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final karşılaşmasının nerede oynanacağı ve başlama saati ise henüz belirlenmedi.
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Misafir 14 dakika önceBaşarılar bolu00