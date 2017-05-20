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Gaziantepspor 27 yıl sonra Süper Lig'den düştü

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-siyahlıların küme düşmesi kesinleşti

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:42:28 Güncelleme: 16:48:04

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Gaziantepspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Kırmızı-siyahlı ekip, 27 yıldır aralıksız yer aldığı Süper Lig'e bitime 2 hafta kala veda etti.

Kurtuluş Savaşı döneminde şehit olanların matemi ve kanlarının rengini temsil etmesi için kırmızı-siyah renklerle anılan kulüp, dönemin belediye başkanı Abdulkadir Batur başkanlığında yapılan toplantı sonrasında, 58 kişinin kuruculuğuyla 24 Nisan 1969 tarihinde kuruldu.

Kulüpte ilk başkanlığı kurucu üyelerden Beşir Bayram'ın yaptığı Gaziantepspor, kurulduğu yıl hazırlık maçlarıyla sezonu tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, 1970 yılında çıkartılan ve il takımlarının direkt 3. Lig'e alınmasını öngören kararnameyle 1970-1971 sezonunda Türkiye liglerindeki mücadelesine başladı.

Tarihi boyunca 2 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Gaziantep ekibi, en son 1989-1990 sezonu sonunda en üst seviye lige çıktı.

Türkiye'yi daha önce Avrupa kupalarında temsil eden Gaziantepspor, 1990-1991 sezonundan bu yana aralıksız 27 yıldır Süper Lig'de yer aldı.

Toplamda 31 sezon Süper Lig heyecanı yaşayan kırmızı-siyahlılar, en iyi derecesini 1999-2000 ve 2000-2001'de üçüncü olarak elde etti.

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