Hamburg: 2 - Wolfsburg: 1 | MAÇ SONUCU

Hamburg - Wolfsburg maçında kazanan, 2-1'lik skorla Hamburg oldu ve Wolfsburg büyük şok yaşadı! Bu sonuçla, Mario Gomez'in formasını giydiği Wolfsburg, kümede kalmak için play-out maçı oynamak zorunda kalacak.

Wolfsburg 23'te Knoche'nin golüyle öne geçerken, Hamburg'a galibiyeti getiren goller, 32. dakikada Kostic ve 88. dakikada Waldschmidt'ten geldi. Mario Gomez ve Yunus Mallı, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Bu skorun ardından Hamburg puanını 38 yaptı ve sezonu 13. basamakta tamamladı. Wolfsburg ise 37 puanla 16. oldu ve kümede kalmak için Bundesliga 2'de 3. sırada yer alan takımla play-out oynayacak.

DORTMUND ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Borussia Dortmund, Werder Bremen'i 4-3 yendi; Şampiyonlar Ligi'ne direk katılmaya hak kazandı. Hoffenheim ile Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma mücadelesi veren Dortmund, aldığı bu galibiyetle de mutlu sona ulaştı. Goller Reus (2) ve Aubameyang'tan (2) geldi.



Bu sonuçla puanını 64 yapan Dortmund, sezonu 3. bitirdi ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direk katılmaya hak kazandı.





AUBAMEYANG GOL KRALI

Rakip ağları iki kez havalandıran Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon ligde 31. golünü attı. Bayern Münih'in Polonyalı gol ayağı Robert Lewandowski'den 1 gol daha fazla atan Gabonlu, sezonu gol kralı olarak tamamladı. Aubameyang, Anthony Yeboah'ın (Eintracht Frankfurt 1992-93-1993-94) ardından, Bundesliga'da gol kralı olan 2. Afrikalı oldu.

HOFFENHEIM 4. BİTİRDİ

Dortmund'la son haftaya 61 puanla giren Kerem Demirbay'ın takımı Hoffenheim ise son hafta maçında Augsburg ile golsüz berabere kaldı. Haftaya 4. giren Hoffenheim sezonu bu sırada bitirdi ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı.

TAYFUN KORKUT GALİBİYETLE VEDA ETTİ

Tayfun Korkut yönetiminde son maçına çıkan Bayer Leverkusen, deplasmanda Hertha Berlin'e gol yağdırdı ve sahadan 6-2 galip ayrıldı. Leverkusen'e galibiyeti Hernandez, Havertz (2), Kiessling, Aranguiz ve Pohjanpalo getirdi.

Sezon sonunda Leverkusen'den ayrılacağı açıklanan Tayfun Korkut böylece takımına gollü bir galibiyetle veda etmiş oldu. 34 haftada topladığı 41 puanla Bayer Leverkusen ligi 12. sırada tamamladı.

Bundesliga'da oynanan diğer maçlarda alınan sonuçla ise şöyle:

Köln: 2 - Mainz: 0

Ingolstadt: 1 - Schalke: 1

Bayern Münih: 4 - Freiburg: 1

Eintracht Frankfurt: 2 - RB Leipzig: 2

Borussia Mönchengladbach: 2 - Darmstadt: 2