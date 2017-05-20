Antalyaspor: 2 - Bursaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor sahasında Bursaspor ile karşılaştı. 32'de sahneye çıkan dünya yıldızı Samuel Eto'o, Antalya'yı devreye 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bursaspor, 47'de Sinan Bakış ile durumu 1-1'e getirdi. Ancak galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Antalyaspor 80'de yine Eto'o'nun golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 52 yaparken, Bursaspor ise 35 puanda kaldı.

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ANTALYASPOR: 2 - BURSASPOR: 1

STAT: Antalya

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Charles (Dk. 77 Emre Güral), Sandro, Motta (Dk. 63 Serdar Özkan), Danilo (Dk. 70 Yekta Kurtuluş), Deniz Kadah, Eto'o

BURSASPOR: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Sivok, Ertuğrul Özsoy (Dk. 42 Faty), Onur Atasayar, Jorquera (Dk. 87 Emre Taşdemir), Şamil Cinaz, Sinan Bakış, Batalla, Stancu (Dk. 46 Furkan Soyalp), Kubilay Kanatsızkuş

GOLLER: Dk. 33 ve 80 Eto'o (Antalyaspor), Dk. 47 Sinan Bakış (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 30 Charles, Dk. 74 Sandro (Antalyaspor) Dk. 48 Furkan Soyalp, Dk. 57 Sivok (Bursaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

27. dakikada Charles'ın sağ kanattan ara pasında ceza sahasına giren Celustka'nın yerden ortasında, topla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarparak oyun alanına döndü. Oluşan karambolde defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

32. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan Motta'nın kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktasında topa yükselen Diego'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sağ direk dibindeki Eto'o'da kaldı. Eto'o'nun vuruşunda, topa ağlarla buluştu: 1-0

36. dakikada Celustka'nın sağ kanattan yerden ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in müdahalesiyle oyun alanına döndü. Dönen topta Danilo'nun vuruşunda, yine Harun Tekin'in müdahalesiyle oyun alanına dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırmayı başardı.

43. dakikada sağ kanattan Sakıb Aytaç'ın ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Danilo'nun düzelterek vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in müdahalesiyle kornere çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada Bursaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Erdem Özgenç'in yerden ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sinan Bakış, kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

58. dakikada Batalla'nın ceza sahası dışına çıkardığı topun gelişine Jorquera'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesinin ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.

73. dakikada Batalla'nın ara pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, kaleci Ferhat Kaplan'ı geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleye giden meşin yuvarlağı Sakıb Aytaç çizgi üstünden çıkarmayı başardı.

80. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Ani gelişen Antalyaspor atağında orta sahadan topu alan Eto'o hızla ilerledi. Sağ çapraza ara pası vermek isterken defansın müdahalesiyle ceza sahası ön çizgisi üstünde yeniden topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in solundan ağlarla buluştu: 2-1.