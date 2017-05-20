Şampiyon Sivasspor kupasını aldı!

Süper Lig'e çıkmayı geçen hafta garantileyen Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla ligi 62 puanla lider tamamlayan Sivasspor, maçın ardından şampiyonluk sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle binlerce taraftar sahaya girdi. Taraftarların arasında kalan futbolcular, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, taraftarları tribünlere dönmesi için sık sık uyardı. Taraftarların tribünlere dönmesinin ardından saha ortasında kurulan platformda, kupa töreni yapıldı.

Sivasspor'a şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören verdi.

Kupayı havaya kaldıran futbolcular, büyük sevinç yaşadı.

Futbolcular ile taraftarlar, karşılıklı tezahürat yaptı.

Kupa töreninin ardından taraftarların yeniden sahaya inmesi üzerine futbolcular, kupayla sevinç turu atamadan soyunma odasına gitti.

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

Sivasspor: Tolgahan Acar (Dk. 48 Ali Şaşal Vural), Rıdvan Şimşek (Dk. 59 Ahmet Cebe), Boye, İbrahim Öztürk, Gökhan Süzen, Adem Koçak (Dk. 29 Yiğit İncedemir), Galip Güzel, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Burhan Eşer, Leandrinho

Evkur Yeni Malatyaspor: Hakan Canbazoğlu, Caner Arıcı, Sadık Çiftpınar, Mba (Dk. 74 Ahmet Aras), Sezer Özmen, Diabang, Ferhat Kiraz (Dk. 46 Sedat Ağçay), Pereira, Murat Yıldırım, Rahman Buğra Çağıran, Austine Amutu (Dk. 63 Eren Tozlu)

Goller: Dk. 11, 45+3 ve 49 Emre Kılınç, Dk. 58 Leandrinho (Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Caner Arıcı, Dk. 68 Murat Yıldırım, Dk. 76 Eren Tozlu, Dk. 83 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)

TFF 1. Ligin son haftasında Sivasspor, sahasında Evkur Yeni Malatyasporu 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Sivasspor, sezonu 62 puanla şampiyon tamamladı, ikinci Evkur Yeni Malatyaspor ise 61 puanda kaldı.

11. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Leandrinhonun pasında Burhan Eşer ceza alanı sağ çaprazında topla buluştu. Burhanın kaleye paralel arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağa hareketlenen Emre Kılınç, topu filelere gönderdi: 1-0

45+2. dakikada Leandrinhonun topuk pasıyla ceza alanı dışı sol çaprazda topla buluşan Emre Kılınç, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

49. dakikada Leandrinhonun pasında ceza alanında topla buluşan Emre Kılınç, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

58. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Emre Kılınç ile paslaşan Leandrinho, ceza alanı sağ çaprazında rakibini çalımladıktan sonra etkili bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 4-0

MAÇTAN NOTLAR

TFF 1. Ligin şampiyonunu belirleyecek karşılaşma öncesi Sivaslı futbolseverler, Yeni 4 Eylül Stadının tribünlerini büyük oranda doldurdu. Malatyalı sporseverler de kale arkasında kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu.

Konuk ekip Evkur Yeni Malatyaspor, "Komşu ve dost Sivasspora Süper Ligde başarılar dileriz", Sivasspor da "Jandarmamızın 178inci yılı kutlu olsun" yazılı pankartlarla sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesi kırmızı-beyazlı taraftarlar, kendilerini selamlayan TFF Başkanı Yıldırım Demirörene "Milli maç isteriz" şeklindeki tezahüratla karşılık verdi.

Demirören, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Sivasspor bayrağı sallayarak taraftarı selamladı.

Karşılaşma öncesi tribünlerden kırmızıya boyanmış, 2 beyaz güvercin salındı.

Maç öncesi Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane oyuncularından "Baba Recep" lakaplı Recep Adanır için bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.

Mücadelenin ilk yarısının bitiş düdüğüyle Malatyasporlu taraftarların bulunduğu tribünde kısa süreli gerginlik yaşandı.

Devre arasında, farklı zamanlarda Sivasspor forması giyen futbolcular Faruk Bayar, Gökhan Bozkaya, Pini Felix Balili, Mahmut Hoşgiz, Hayrettin Yerlikaya, Abdurrahman Dereli, Muhammed Şeker ve Mehmet Yıldız ile olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgüle plaket verildi.

Mücadeleyi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da izledi.