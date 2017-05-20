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FUTBOL

Şanlıurfaspor düştü ortalık savaş alanına döndü

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:09:36

  • 1 Şanlıurfaspor düştü ortalık savaş alanına döndü
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    TFF 1. Lig'in 34. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Elazığspor'u 2-1'lik skorla yenmesine rağmen üçlü averajla ligden düştü.

  • 2 Şanlıurfaspor düştü ortalık savaş alanına döndü
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    Şanlıurfa GAP Arena Stadı'nda çıkan olaylara güvenlik güçleri müdahale etti.

  • 3 Şanlıurfaspor düştü ortalık savaş alanına döndü
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    Maç sonrası taş atan gruba, polis biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.  Taş atan gruplar ile polis arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı.

  • 4 Şanlıurfaspor düştü ortalık savaş alanına döndü
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    Biber gazı ve TOMA'larla müdahale edilen gruplar arasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Biber gazından etkilenerek baygınlık geçiren taraftarlar ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

  • 5 Şanlıurfaspor düştü ortalık savaş alanına döndü
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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