Altınordu'ya 3 puan yetmedi

TFF 1. Lig'de son hafta maçında Eskişehirspor'u 3-0 mağlup eden Altınordu, bu sonuca rağmen averajla play-off dışında kaldı.

Ligde son haftaya Boluspor ve Göztepe ile play-off barajında giren Altınordu, ligde 3.'lüğü garantileyen Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti. Boluspor'un Manisaspor'u mağlup ettiği, Denizlispor ile Göztepe'nin berabere kaldığı haftayı 53 puanla tamamlayan İzmir temsilcisi, averajla Göztepe ve Giresunspor'un gerisinde kaldı ve ligi 7. sırada bitirdi.

Üç takımın kendi aralarındaki maçlarında Göztepe 10 puan toplarken, Giresunspor 5, Altınordu ise 1 puan alabilmişti.

Karşılaşmanın bitiminden sonra Altınordulu futbolcular, Denizlispor-Göztepe maçının sonucunu bekledi. Denizlispor'un 1 gol daha bulması halinde adını play-off'a yazdıracak Altınordu'nun bu isteği gerçekleşmedi. Taraftarlar, alkışlarla futbolculara destek verdi.

2014-2015 sezonunda da son haftaya play-off iddiasıyla giren Altınordu, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etmişti. İzmir temsilcisi rakibi Samsunspor'un Denizlispor'u 2-1 yenmesiyle ligi 54 puanla Samsunspor'un 1 puan gerisinde 7. sırada tamamlamış ve play-off'a kalamamıştı.

Altınordu'da 89. dakikada kaleci Erce Kardeşler'in yerine giren Ali Emre Yanar ilk profesyonel mücadelesine çıktı.

ESKİŞEHİRSPOR'DA 7 DEĞİŞİKLİK

İlk 2 şansını 33. haftada Büyükşehir Gaziantepspor maçında kaybeden Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Denizli geçen haftadaki ilk 11'inden 7 değişiklik yaptı. Kırmızı-siyahlı ekipte 18 yaşındaki Bedirhan Altunbaş, Altınordu karşısında ilk profesyonel maçına çıktı. Eskişehirspor'da sonradan oyuna giren oyunculardan Fıratcan Üzüm ve Alperen Kocabaş da ilk kez profesyonel bir müsabakada forma giyerken, İbrahim Halil Öner de ilk kez TFF 1. Lig maçında mücadele etti.

Ligi 3. sırada bitirmesi daha önce kesinleşen Eskişehirspor, play-off yarı final ilk maçında 25 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak.