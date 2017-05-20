Kemal Özdeş: "Hedefimiz kalan 2 maçı kazanarak ligi 7. sırada tamamlamak"

Vodafone Arena'da Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Maçın kendileri adına zor şartlarda geçtiğini belirten Özdeş, "4-1 kaybettik ve üzgünüm. Kupa dönüşü oynadık bu maçı. Yarın oynamak daha iyi olurdu. Tabii bu bahane kısmı. Oyun karşılıklı oynanmadan 1-1 başladı gibi oldu. Biraz daha topa sahip olduk, biraz tedirgin ettik gibi oldu. Ama top Beşiktaş'a geçince biraz etkili isimleri var. Penaltı pozisyonuyla geriye düştük. Bana göre penaltıydı, el açıktı. İkinci yarıda, 10-35 dakika arasındaki oyunu tekrar etmemiz gerektiğini söyledim oyuncularıma. Oyunun ikinci yarısı 3-1 başladı. Golden önceki pozisyonda faulü görmezseniz maçı rahatlatırsınız. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık, 4-1'de de maçın sonucu tescil edildi. Oyuncularım yorgunluğa rağmen futbol oynamaya çalıştı. Beşiktaş çok etkili bir takım. Beşiktaş ve Başakşehir'e şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. 2 maçımız var. Bulunduğumuz sıra geçen yıl ligi bitirdiğimiz sıra. Antalya ve Gençlerbirliği maçlarını kazanıp ligi 7. sırada tamamlamak amacımız olacak" dedi.

"ŞİRKET OLAN KULÜPLERDE YATIRIM BİTMEZ"

Kulüp yönetiminin önümüzdeki sezonun yatırımıyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapıp yapmadığını bilmediğini söyleyen Özdeş, "Bu sene baktığınızda yatırımdan öte bir durum var. Bu sezon bir kadro var, geçtiğimiz sezon kurulan yatırım kadrosuyla ligde aynı sırayı aldı. Şirket olan kulüplerde yatırım bitmez. Bu kamuoyunun yarattığı bir algı. Rıza hoca da bir küçülmeden bahsetti. Kupada yarı finale kaldık, ligde 7. sıradayız. Bu bir küçülme değil, yatırımın başlangıcıdır. Devre arasında oyuncu ihtiyacı hissetmedim. Ortamı sahiplenen oyuncular vardı. İkinci yarıda 25 puan topladık. Önümüzdeki sene takımımız daha nitelikli olacak. Bu yıl en az geçtiğimiz yıl kadar, gelecek yıla geçiş yapacak bir iskelet var. Gelecek yıl yine kupada final hedefi, ligde de Avrupa hedefi olan bir Kasımpaşa olacak. Ben Beşiktaş'ın da Başakşehir'in de şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Beşiktaş Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil etti. İki takımımızın da kalitesi ve oyun şekilleri şampiyonluğu hak ettiğini gösteriyor" diye konuştu.

"5 AYDIR OYUNCU İZLİYORUZ"

Oyuncularından bu sezon maksimum verim aldıklarını söyleyen Kemal Özdeş, "Eksik olan yerler giderilecektir. 5 aydır oyuncu izliyoruz. Kulübümüz için güzel olan şey, 7 banko oyuncunun gelecek sezona taşınması. Doğru oyuncuları alarak gelecek sene daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Sözleşmesi biten oyuncularla görüşmelerimiz sürüyor. Kasımpaşa, tercih edilecek bir kulüptür. Bunun için çok fazla bir acelemiz yok. Bahsettiğiniz transfer iddiaları doğru ise, bu çok doğru zamanda olmuyor. Bu hepimiz için geçerli. Semtimizin ve kulübümüzün bir hayali var, yarı final öncesinde transfer iddialarını duymak can sıkıyor. 2 hafta sonra lig bitecek ve daha sonra herkes istediği eylemde bulunabilir. Umarım futbolcularımıza yapılan transfer teklifleri doğru değildir" ifadelerini kullandı.