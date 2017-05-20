Chievo: 3 - Roma: 5

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Roma deplasmanda Chievo'yu 5-3 yendi.

Galibiyet gollerini; 28 ve 58'de Stephan El Shaarawy, 42 ve 77'de Mohamed Salah, 83'te Edin Dzeko kaydetti. Chievo'nun golleri ise 15'te Lucas Castro, 37 ve 86'da Roberto Inglese'den geldi.

Bu sonucun ardından 84 puana yükselen Roma, 1 maç eksiği olan 85 puanlı Juventus'u takibini ve şampiyonluk umudunu sürdürdü.

Juventus bu haftaki rakibi olan ve küme düşmemem mücadelesi veren Crotone'yi yenerse şampiyonluğu ilan edecek. Roma ise rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Öte yandan Roma bu galibiyetle 1 puan gerisinde olan Napoli ile arasındaki farklı korudu ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma iddiasını sürdürdü.

NAPOLI FARKLI GALİP

Günün diğer maçında ise Napoli evinde Fiorentina'yı 4-1 yenerek ikincilik şansını sürdürdü. Napoli'ye galibiyeti Koulibaly, Insigne ve Mertens'in (2) golleri getirirken, Fiorentina'nın tek sayısını Ilicic kaydetti.