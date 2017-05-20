Şenol Güneş: "Tamamıyla oyuna hakim olup ve kazandık"

Kasımpaşa galibiyetiyle şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.



Sözlerine Recep Adanır'ın ailesine ve camiaya başsağlığı dileyerek başlayan Güneş, "Rakibimiz takım savunmasını iyi yapan, hızlı çıkabilen bir takım. Zor olacağını bekliyorduk. Oyuna iyi başladık golü de bulduk. Arkasından taçta, 8 oyuncu arasından golü yedik. Çok pozisyon bulduk, tamamıyla oyuna hakimdik. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum, taraftarlara da çok teşekkür ediyorum. 4-1'den sonra oyundan kopmalar oldu. Rakibe daha çok gelme şansı verdik, bunlar eksiklerimizdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama son bölümdeki yanlışlarını da düzeltmelerini bekliyorum" dedi.

"SON BÖLÜMDE BİZ BIRAKTIK, KASIMPAŞA OYNADI"

Futbola bakış açısının herkes tarafından farklı olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Benim farklı beklentilerim vardı. Beşiktaş, sahaya çıktığı zaman daha fazla pozisyon üreten, gol atan takım olmalı. Bazen iyi oynamak yetmeyebilir. Başakşehir ve Karabükspor maçlarında olumsuz futbol vardı. Ama daha sonraki maçlarda ve daha sonraki maçlarda iyi oynadık ama puan kaybettik. Daha iyi oynayan, daha çok pozisyon bulanın kazanma şansının yüksek olduğu bir oyundur futbol. Sahaya çıkan futbolcu mesleğini en iyi şekilde yapmalı. Biz 2 maçımızı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ondan sonra da hayat devam edecek. Geride kalırsanız panik yok, önde olursanız rahatlık yok. Bugün son bölümde biz bıraktık Kasımpaşa oynadı. Bırakmazsanız, kimse oynayamaz. Bugünkü durumla da kimsenin garantisi yok" diye konuştu.

"ATIBA'YI RİSKE ETMEK İSTEMEDİK"

Tolgay'ın bugün iyi bir performans sergilediğini söyleyen Güneş, "Bugün Tolgay, Oğuzhan ve Talisca orta sahası vardı. Tolgay iki yönlü oynayabilen bir oyuncu. Savunma yapmaya çalışıyor ama bazı eksikleri var. Atiba da iyi oyuncu ama onun da bazı eksikleri var. Bunların yanında Necip, Gökhan gibi farklı oyuncular olsa daha farklı da olabilir. Kafanızdaki planı sahaya koyduğunuz zaman, ne olacağını sahada görüyorsunuz. Bugün hiç olmayacak bir pozisyonda gol yedik. Bunlar hep tartışmaya açık net olmayacak konular. Atiba'nın sakatlığı, düzeldi gibi görünmesine karşın çok keyifli değildi. Antrenmanda bunu gördük ve kendisini riske etmek istemedik. Tolgay da iyi oynuyor" açıklamasını yaptı.

"DEVRE ARASINDA 1 FORVETİMİZ VARDI, ŞU ANDA 3 FORVET VAR"

Aboubakar'ın çok yetenekli bir isim olduğunu söyleyen Güneş, "Hareketli bir oyuncu. Önceye göre daha iyi. Çabukluğu, gol vuruşları öne çıkıyor. Ama kaçırdığı pozisyonları da var. Eksileriyle, artılarıyla şu anda olumlu gidiyor. Demba Ba'yı oyuna almayı düşündüm ama oyun o kadar koptu ki, biri ileri gidiyor, biri geri. Bu nedenle Beck'i aldım oyuna. Cenk de oyuna girmeyi hak ediyor, Demba Ba da. Şu anda 3 tane forvetimiz var, devre arasında 1 tane vardı" dedi.



Güneş, Quaresma'nın da ilk geldiği günden bu yana iyi bir gelişim gösterdiğini söyleyerek, "Quaresma için hata ararsak buluruz ama az hata olunca, olumlu tarafları artıyor. Bugün asist yaptı, geriye geldi, çalıştı. Böyle devam etmesini istiyoruz, zaten onun için burada. Ama hiçbir oyuncuyu birbirinden ayırmak istemiyoruz. İnşallah lig bittiğinde de şampiyon kadro olarak herkes karşılığını alır. Ricardo geldiği ilk günden bugüne kadar çok aşama kaydetti. Fiziki olarak da, genç oyunculardan daha iyi olduğunu gösteriyor. Çalışan adam oynar, bu 1 günde olmuyor ve yaşla ilgisi yok. Bugün eksiği olan da var, artısı olan da var. Yine de daha iyi olmalı" ifadelerini kullandı.

"GÖKHAN İNLER'İ OYNATIRSAM, KİMİ KESECEĞİM?"

Gökhan İnler'in kadroya neden giremediğiyle ilgili olarak sorulan bir soruyu yanıtlayan Güneş, "Atiba, Oğuzhan, Talisca oynuyor, Necip, Tolgay oyuna giriyorsa, Gökhan'a sıra gelmiyordur. Gökhan'ı oyuna alırsam, neden Necip girmiyor diye sorarsınız. Oğuzhan yokken bir ara Gökhan İnler oynuyordu, sonra sakatlandı. Gökhan'ın çalışmasından memnunum, iyi bir oyuncu ve iyi çalışıyor. Şu anda ofansif dersem Tolgay'ı, defansif dersem Necip'i oynatırım. Hem Talisca hem Oğuzhan hem de Tolgay'ı oynattığım zaman bu 3 oyuncudan birisi kesmem gerekiyor ki Gökhan'ı oynatayım. Uzun süredir oynamadı" diye cevapladı.

"KASIMPAŞA'NIN İYİ OYUNU BENİ MEMNUN ETTİ"

Takımların Beşiktaş'a karşı daha motive oynadığı yönünde yapılan açıklamalar üzerine konuşan Güneş, "Başkan ve Ahmet Bey'le ilgili soruları bana sormayın. Kasımpaşa bugün gayet iyi oynadı. Ben de bu oyunlarından dolayı memnunum. Kasımpaşa'nın iyi oynamasından dolayı ben neden rahatsız olayım. Siz Barcelona'ya karşı daha farklı oynarsınız, Valencia'ya karşı daha farklı oynarsınız. Büyük takımlar ve büyük oyunculara karşı insanların motivasyonu daha farklı olur. Tartışma konularından kavga ortamı yapılmak isteniyorsa, buna beni sokmayın. Kasımpaşa bugün elinden geleni yaptı. Bu takım bana karşı bunu yaptı, başka takıma karşı yapmadı dersem olmaz" dedi.

"MAÇLAR AYNI GÜN OLSA DAHA İYİ OLUR AMA BUNUN BİR DE EKONOMİK YÖNÜ VAR"

Maç planlaması hakkında da koşuna Şenol Güneş, "Yayıncı kuruluş var, kulüpler var. Şampiyonlar Ligi döneminde de söyledim. Oyuncuların verimli olarak oynaması gerekiyor. Kasımpaşa'nın antrenörü de şikayetçi 4 gün sonra maça çıktığı için. Ben 3 gün sonra maça çıktım. Demek ki zorlanıyorsun. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ardından yorgunluk oldu. Bu konu tartışmaya açık. Aynı saatlerde oynanması ideal ama nasıl oynayacaksınız, ekonomi var. Niyet bakımından şu kulüp korunuyor, bu korunuyor algısı da yanlış. Son hafta herhalde aynı saatte oynanır. Başakşehir'in de 2 maçı kazanabileceği gibi biz de 2 maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Seneye de bu böyle olacak. Yayıncı kuruluşlar olacağı için programı iyi yapmak lazım" diye konuştu.

"DUALARIM FENERBAHÇE'YLE BİRLİKTE"

Euroleague Final Four'da Olympiakos ile final oynayacak olan Fenerbahçe'ye başarılar dileyen Şenol Güneş, "Avrupa'da, dünyada Türk takımı nerede yarışıyorsa başarılı olmasını gönülden isterim. Basketbolda finale gelen bir takımın şampiyonluğunu gönülden isterim. Dualarım onlarla beraber. Olympiakos daha zayıf gösterilse bile, zaman zaman sürprizler yapabilecek bir takım. İnşallah böyle bir sonuç olmaz ve Fenerbahçe şampiyon olur, biz de mutlu oluruz. Türkiye'nin kazancına bu. Güreşte, hentbolda her zaman Türkiye ve Türkler kazansın, bunu gönülden istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.