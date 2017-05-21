Trabzonspor - Medipol Başakşehir | CANLI YAYIN

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig´in 32. haftasında sahasında Medipol Başakşehir´i ağırlayan Trabzonsor, bu maçı kazanarak Avrupa kupalarına katılma umudunu son 2 haftaya taşımayı hedefliyor.

Sezonun bitmesine son iki hafta kala 66 puanla 2. sırada yer alan Başakşehir ise bu maçtan iyi ayrılarak şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.

TRABZONSPOR - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Medical Park Arena

SAAT: 19.00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN Sports 1

TRABZONSPOR: Onur, Mas, Uğur, Matus Bero, Pereira, Medjani, Onazi, Olcay, Castillo, Yusuf Yazıcı, N'Doye

YEDEKLER:

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Bekir, Epureanu, Caiçara, Visca, Eren, Mossoro, Emre, Attamah, Adebayor, Napoleoni

YEDEKLER:

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

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BAŞAKŞEHİR İLE 18. RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, ligde 18. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 17 lig karşılaşmasında Trabzonspor´un 9, Medipol Başakşehir´in 4 galibiyeti bulunuyor. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 32 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.

SON 3 MAÇI KAZANAMADI

Bu arada Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile oynadığı son 3 maçta rakibine üstünlük kuramadı. 2014-15 sezonunun ikinci yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı´nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup eden Fırtına, sonraki 3 maçta 1-0, 1-1 ve 1-0´lık skorlarla 2 mağlubiyet, 1 de beraberlik elde etti.

TRABZON'DA 5 İSİM SINIRINDA

Trabzonspor'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3´er sarı kartı bulunan Mustafa, Aytaç, Onazi, Bero ile Rodallega, Başakşehir karşısında kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

CENGİZ ÜNDER CEZALI

Medipol Başakşehir'de ise bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren 19 yaşındaki Cengiz Ünder, sarı kart cezalısı olduğu için zorlu Trabzon deplasmanda takımındaki yerini alamıyor. İstanbul ekibinde, kart cezası sona eren Uğur Uçar ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Ayrıca Medipol Başakşehir'de üçer sarı kartı bulunan Edin Visca, Alparslan Erdem, Bekir İrtegün ve Samuel Holmen, kart görürse 33. haftadaki Adanaspor maçında oynayamayacak.