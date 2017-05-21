Mersin İdmanyurdu, Süper Lig'den 2. Lig'e!..

Mersin İdmanyurdu'nun, 28 yılın ardından 2010-2011'de şampiyon tamamlayarak yükseldiği Süper Lig'deki serüveni 2 sezon sürdü.

Uzun bir aradan sonra Süper Lig'e dönen kırmızı lacivertli ekip, 2011-2012 sezonunda 42 puanla ligi 13. sırada tamamladı. Bir sonraki yıl ise istediği sonuçları alamayan Mersin temsilcisi, 2012-2013'te 22 puanla sırlamada sonuncu olarak lige veda etti. Mersin ekibi, 2013-2014 sezonunda 1. Lig play-off finalinde başarılı olarak Süper Lig'e bir yıl aranın ardından döndü.

Kırmızı-lacivertliler, 2014-2015 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla ligi de 7. sırada bitirerek, tarihinin en başarılı sezonunu geçirdi.

Bir sonraki sezon yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı gelen kulüp, takıma yeni oyuncu transferi gerçekleştiremedi, mevcut oyuncularla yoluna devam etti.

Oyuncuların alacaklarının ödenmemesi gibi birçok sorunla gündeme gelen ve sık sık teknik direktör değiştiren kırmızı-lacivertliler, olumsuzluklarla baş edemeyip 2 sezon üst üste mücadele ettiği Süper Lig'i geçen yıl sonuncu tamamlayarak TFF 1. Lig'e düştü.

TFF 1. Lig'de de transfer yasağı devam eden ve maddi sıkıntıları süren Mersin İdmanyurdu, büyük çoğunluğu altyapıdan kadroya dahil edilen oyuncularla yolunu devam etmek zorunda kaldı. Son haftalara kadar ligde kalmak için büyük mücadele veren Mersin ekibi, rakiplerinin puan kaybettiği haftalarda bu fırsatları değerlendiremedi.

Ligin 32. haftasında evinde oynadığı ve ilk yarısı 4-0 Göztepe üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ikinci yarısında 4-4'ü yakalayan ancak rakibin 2 golüne engel olamayarak maçtan 6-5 mağlup ayrılan Mersin ekibinin, rakiplerinin de o hafta galip gelmesiyle bir alt lige düşmesi kesinleşmişti.

Son hafta kendi sahasında, ligde kalma mücadelesi veren Adana Demirspor'u konuk eden Mersin İdmanyurdu bu maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak topladığı 26 puanla sonuncu sırada lige veda etti. Kırmızı-lacivertlilerin teknik direktörü Levent Eriş de maç sonunda görevini bıraktığını açıkladı.

Son 2 yılda da ligden düşmenin acısını yaşayan Mersin İdmanyurdu'nu maddi sorunları nedeniyle gelecek sezon yer alacağı 2. Lig'de de zorlu bir süreç bekliyor.