Beşiktaş yönetimi, hem mali hem de idari yönden ibra edildi!

Siyah-beyazlı kulübün olağan mali ve idari kongresi Akatlar Arena'da yapılıyor.



Beşiktaş Kulübü'nün 01.01.2016 31.12.2016 tarihleri arasında yönetim kurulunun mali ve idari açıdan ibra edilmesi oylamasında Beşiktaş Yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.





KOCAELİ BİRLİKSPOR'UN HİSSELERİ ALINIYOR

Beşiktaş, hem altyapısını güçlendirmek hem de Türk futboluna yeni yetenekler sunmak adına Kocaeli Birlikspor'u satın alma yolunda en önemli ve ilk adımı attı.



Siyah-beyazlı kulübün bugün gerçekleştirdiği mali ve idari kongrede görüşülecek olan konulardan biri de Kocaeli Birlikspor'u satın alma adına yapılacak oylama idi.



Özellikle Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın üzerinde durduğu konulardan olan pilot takım alma meselesi çözüldü. Mali ve idari kongrede Kocaeli Birlikspor'u almak için oylama yapıldı ve üyeler oylamada çoğunluk sağladı. Siyah-beyazlı kulüp, 10 milyon TL'ye Kocaeli Birlikspor'un yüzde 80 hisselerinin sahibi olacak.

İHRAÇ KABULLERİ SONRASI YUMRUKLU KAVGA

Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen olağan mali ve idari kongrede tartışma çıktı. Disiplin kuruluna sevk edilen üyelerin ihraç edilmesinin kabulünden sonra başlayan tartışmada güvenlik araya girdi.

Beşiktaş mali kongresinde bugün görüşülecek konular arasında yer alan üyeler Ozan Biber, Okan Başaran ve Ahmet Gelberi'nin ihraç edilmesi konusunun oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından, sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Üyelerden biri ihraçların ardından divan başkanından söz istedi ancak divan başkanı izin vermeyince birden ortalık karıştı. Bu sırada güvenlik güçleri araya girerken, yönetim kurulu, divan kurulu ve denetim kurulunun olduğu bölümde güvenlik artırıldı. Kürsüye çıkmaya çalışanlara ise izin verilmedi. Bazı gruplar arasında ise yumruklu kavga çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün kongresinde kavgaya sebep olan madde şu şekilde:

"Derneğimizin 24839 sicil numaralı üyesi Ahmet Gelberi, 23267 sicil numaralı üyesi Ozan Biber, 26452 sicil numaralı üyesi Okan Başaran hakkında BJK Derneği Disiplin Kurulu tarafından verilmiş kesin çıkarma cezalarının bir kez daha disiplin kurulunca gözden geçirilmesine dair taleplerin Tüzüğün 48/b maddesi uyarınca ele alınması ve oya sunulması."