Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı kaydedildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın 5'e 2 top kapma, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de uçakla Ankara'ya hareket gidecek.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
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