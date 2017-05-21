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Juventus: 3 - Crotone: 0
FUTBOL

Juventus: 3 - Crotone: 0 | MAÇ SONUCU

Serie A'da Juventus, Crotone'yi 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti

21 Mayıs 2017 Pazar, 17:40:43 Güncelleme: 18:08:31

Serie A'nın 37. haftasında Juventus, Crotone'yi ağırladı.

12. dakikada Mario Mandzukic'in golüyle 1-0 öne geçen Juventus, 39. dakikada Dybala'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı 2-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.

Torino ekibi, mücadelenin 88. dakikasında Alex Sandro ile skoru 3-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Juventus 88 puana ulaşarak ligin bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Juventus, 6 kez üst üste şampiyon olarak İtalya'da tarihe geçti.

TOPLU SONUÇLAR
Empoli: 0 - Atalanta: 1
Genoa: 2 - Torino: 1
Milan: 3 - Bologna: 0
Sassuolo: 6 - Cagliari: 2
Udinese: 1 - Sampdoria: 1

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