Juventus: 3 - Crotone: 0 | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 37. haftasında Juventus, Crotone'yi ağırladı.
12. dakikada Mario Mandzukic'in golüyle 1-0 öne geçen Juventus, 39. dakikada Dybala'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.
İlk yarı 2-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.
Torino ekibi, mücadelenin 88. dakikasında Alex Sandro ile skoru 3-0'a taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Juventus 88 puana ulaşarak ligin bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Juventus, 6 kez üst üste şampiyon olarak İtalya'da tarihe geçti.
TOPLU SONUÇLAR
Empoli: 0 - Atalanta: 1
Genoa: 2 - Torino: 1
Milan: 3 - Bologna: 0
Sassuolo: 6 - Cagliari: 2
Udinese: 1 - Sampdoria: 1
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