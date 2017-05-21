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Liverpool: 3 - Middlesbrough: 0
FUTBOL

Liverpool: 3 - Middlesbrough: 0 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'de Middlesbrough'u 3-0 mağlup eden Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı

21 Mayıs 2017 Pazar, 18:46:54 Güncelleme: 19:27:12

Premier Lig'in son haftasında Liverpool, Middlesbrough'u konuk etti.

İlk yarıyı Wijnaldum'un 45. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan Kırmızılar, 51'de Coutinho ve 56'da Lallana'nın attığı gollerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 76 puana ulaşan Liverpool ligi 4. bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynamaya hak kazandı.

Aynı saatte başlayan maçta Arsenal, 10 kişi kaldığı maçta Everton'ı 3-1 mağlup etmesine rağmen ligi 5. bitirdi.

TOPLU SONUÇLAR
Arsenal: 3 - Everton: 1
Burnley: 1 - West Ham United: 2
Chelsea: 5 - Sunderland: 1
Hull City: 1 - Tottenham Hotspur: 7
Leicester City: 1 - Bournemouth: 1
Manchester United: 2 - Crystal Palace: 0
Southampton: 0 - Stoke City: 1
Swansea City: 2 - West Bromwich Albion: 1
Watford: 0 - Manchester City: 5






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