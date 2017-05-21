ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Şampiyon Juventus tarih yazdı!

21 Mayıs 2017 Pazar, 20:26:00

  • 1 Şampiyon Juventus tarih yazdı!
    1 | 32

    Juventus, Serie A'nın 37. haftasında, konuk ettiği Crotone'u 3-0 yenerek, üst üste 6. şampiyonluğunu ilan etti.

  • 2 Şampiyon Juventus tarih yazdı!
    2 | 32

    Hafta içinde İtalya Kupası'nı kazanan lider Juventus, Serie A'nın 37. haftasında, küme düşmemeye oynayan Crotone'u ağırladı.

  • 3 Şampiyon Juventus tarih yazdı!
    3 | 32

    Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Hırvat golcü Mario Mandzukic ile 1-0 öne geçti. 39. dakikada Arjantinli Paulo Dybala, durumu 2-0’a getiren golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

  • 4 Şampiyon Juventus tarih yazdı!
    4 | 32

    Alex Sandro'nun 83. dakikadaki golüyle maçı 3-0 kazanan Juventus, böylece en yakın takipçisi Roma ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu ve şampiyonluğunu ilan etti.

  • 5 Şampiyon Juventus tarih yazdı!
    5 | 32

    Müsabaka sonrasında, siyah-beyazlı futbolcular taraftarlarıyla birlikte Juventus Stadı'nda şampiyonluğu büyük coşkuyla kutladı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000