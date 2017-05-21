Şampiyon Juventus tarih yazdı!

Juventus, Serie A'nın 37. haftasında, konuk ettiği Crotone'u 3-0 yenerek, üst üste 6. şampiyonluğunu ilan etti.
Hafta içinde İtalya Kupası'nı kazanan lider Juventus, Serie A'nın 37. haftasında, küme düşmemeye oynayan Crotone'u ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Hırvat golcü Mario Mandzukic ile 1-0 öne geçti. 39. dakikada Arjantinli Paulo Dybala, durumu 2-0’a getiren golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Alex Sandro'nun 83. dakikadaki golüyle maçı 3-0 kazanan Juventus, böylece en yakın takipçisi Roma ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu ve şampiyonluğunu ilan etti.
Müsabaka sonrasında, siyah-beyazlı futbolcular taraftarlarıyla birlikte Juventus Stadı'nda şampiyonluğu büyük coşkuyla kutladı.