Ersun Yanal: Başakşehir güzel bir proje

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0 sona eren Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Medical Park Arena'da oynanan 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Yanal, sözlerine rakiplerini kutlayarak başlarken, "Başakşehir'i kutluyorum. Sabırlı bir gidişleri var. 2. Lig'deki dönemlerinden bile oyuncuları var. Güzel bir proje olduklarını düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Trabzonspor'un çok zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Yanal, "Trabzonspor hiçbir oyuncunun tercih etmediği bir takımdı. Oralardan bu noktaya geldik. Bu da önemli. Camia olarak bütünleşip aynı sesleri çıkartmak gerekiyor. Bir oyuncu sevilip, başka bir oyuncu sevilmezse takım olamazsınız." diyerek sözlerini tamamladı.

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