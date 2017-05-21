Real Madrid 5 yıl sonra şampiyon oldu!

La Liga'da Malaga'yı 2-0'lık skorla deviren Real Madrid, ligde tam 5 yıl aranın ardından kupaya uzandı.

Real'e kupayı getiren goller 2. dakikada Cristiano Ronaldo ve 55. dakikada Karim Benzema'dan geldi. Bu gollerle maçı kazanan ve puanını 93 yapan Real Madrid, Barcelona'nın 3 puan önünde 33. şampiyonluğuna uzandı!



Başkent ekibi son olarak 2011-12 sezonunda ligi zirvede tamamlamıştı. Daha önce Şampiyonlar Ligi zaferi elde eden Zinedine Zidane, teknik direktörlük kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu yaşamış oldu.