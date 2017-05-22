Real Madrid 5 yıl sonra şampiyon oldu!

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Real Madrid, 3 Haziran'da Juventus'a karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmak için şampiyonluk kutlamasını vakit kaybetmeden bu gece yarısı yapacak. Real Madrid'in her kupa kazanmasında olduğu gibi bu kez de kutlama, Madrid kent merkezindeki Cibeles Meydanı'nda gerçekleşecek.