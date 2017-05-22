Real Madrid 5 yıl sonra şampiyon oldu!

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2016-2017 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.
Real Madrid, aralarında büyük rekabetin olduğu Barcelona ile La Liga'nın son haftasına kadar süren şampiyonluk yarışını, deplasmanda Malaga'yı 2-0 yenerek kazandı. Madrid'in gollerini, 2. dakikada Cristiano Ronaldo ve 55. dakikada Karim Benzema attı.
93 puanla lig şampiyonu olan Real Madrid, bu sezon 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Eflatun beyazlı takım, sezon boyunca 106 gol atıp, kalesinde 41 gol gördü.
La Liga'yı en çok kazanan kulüp olan ve 33. kez bu kupayı müzesine götüren Real Madrid, son olarak 2011-2012 sezonunda şampiyon olmuştu.
Real Madrid, 3 Haziran'da Juventus'a karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmak için şampiyonluk kutlamasını vakit kaybetmeden bu gece yarısı yapacak. Real Madrid'in her kupa kazanmasında olduğu gibi bu kez de kutlama, Madrid kent merkezindeki Cibeles Meydanı'nda gerçekleşecek.