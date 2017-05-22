Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor

2 | 13

Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, son üç maçta sattığı gollerle yeniden çıkışa geçip, toplamda 5 gol ve yaptığı 14 asistle bir kez daha taraftarın gözüne girmeyi başaran yıldız oyuncunun, önümüzdeki sezon için kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı ve teknik direktör İgor Tudor’la çalışmak istemediği için, ayrılmayı planladığı öğrenildi.