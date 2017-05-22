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FUTBOL

Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:50:03

  • 1 Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor
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    Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor ile Hollandalı yıldız Wesley Sneijder arasında yaşanan kriz tam ‘Bitti ve her şey yoluna girdi’ diye düşünülürken, usta 10 numaranın sezon sonunda şok bir kararla ayrılmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

  • 2 Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor
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    Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, son üç maçta sattığı gollerle yeniden çıkışa geçip, toplamda 5 gol ve yaptığı 14 asistle bir kez daha taraftarın gözüne girmeyi başaran yıldız oyuncunun, önümüzdeki sezon için kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı ve teknik direktör İgor Tudor’la çalışmak istemediği için, ayrılmayı planladığı öğrenildi.

  • 3 Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor
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    MESAJINI DE JONG'A KOŞARAK VERDİ!
    Geldiği günden bu yana Tudor’la yıldızı bir türlü barışmayan Hollandalı yıldız, yüksek maliyeti nedeniyle yönetim tarafından da gönderilmek isteniyor ancak alınan bu karar gizleniyordu.

  • 4 Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor
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    Bir ara Tudor tarafından yedek bırakılan ancak işler kötü gidince tekrar 11’de oynatılan ve o günden bu yana attığı gollerle dikkat çeken usta oyuncu, Osmanlı maçında attığı gol sonrası da sevincini yine Tudor’la sorun yaşayan vatandaşı De Jong’a koşarak kutlamış ve açıkça mesaj vermişti.

  • 5 Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor
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    HOLLANDA, AMERİKA VE İTALYA'DAN TEKLİFLER VAR
    Galatasaray’dan ayrılmayı planlayan Sneijder’e ilk teklifin ülkesinden geldiği ve futbola adım attığı ilk takım olan Ajax’ın geri dönmesi için öneride bulunduğu ortaya çıktı.

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