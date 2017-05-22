Euroleague Final-Four finalinde temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos'u 80-64 yenerek kupanın sahibi olurken sarı-lacivertli taraftarları kurdukları dev ekranlarla ağırlayan belediyelerin maç esnasında attığı tweetler alkış aldı.
Türkiye dün gece Fenerbahçe'nin Avrupa zaferiyle coşarken, yüzlerce belediye kurduğu dev ekranlarla final maçını toplu izleme imkanı sundu. Kendini maçın heyecanına fazlasıyla kaptıran Sancaktepe Belediyesi'nin Twitter'dan başlattığı tezahürata Pendik Belediyesi, Esenler Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi de katıldı.
İşte o tweetler;
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