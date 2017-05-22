Beşiktaş ve Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Avrupa'da liglerde yavaş yavaş sona gelinirken önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek takımlar da yavaş yavaş belli oluyor.
Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne gidecek iki takım kesinleşti: Beşiktaş ve Medipol Başakşehir...
Ntvspor'un haberine göre, şampiyonumuz doğrudan gruplara kalacak, lig ikincisi üçüncü ön eleme turundan başlayacak.
Ligde şampiyonluk yarışında son iki haftaya büyük avantajla giren Beşiktaş mutlu sona ulaşırsa Başakşehir üçüncü ön elemede seribaşı olamayacak.
Beşiktaş ikinci olursa üçüncü ön elemeye seribaşı statüsünde girecek.