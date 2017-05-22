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FUTBOL

Beşiktaş ve Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:13:42

  • 1 Beşiktaş ve Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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    Avrupa'da liglerde yavaş yavaş sona gelinirken önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek takımlar da yavaş yavaş belli oluyor.

  • 2 Beşiktaş ve Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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    Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne gidecek iki takım kesinleşti: Beşiktaş ve Medipol Başakşehir...

  • 3 Beşiktaş ve Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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    Ntvspor'un haberine göre, şampiyonumuz doğrudan gruplara kalacak, lig ikincisi üçüncü ön eleme turundan başlayacak.

  • 4 Beşiktaş ve Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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    Ligde şampiyonluk yarışında son iki haftaya büyük avantajla giren Beşiktaş mutlu sona ulaşırsa Başakşehir üçüncü ön elemede seribaşı olamayacak.

  • 5 Beşiktaş ve Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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    Beşiktaş ikinci olursa üçüncü ön elemeye seribaşı statüsünde girecek.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 dakika önce
    süpriz olursa bjk 4.torbada olur. yoksa 3. torba.
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