Gençlerbirliği - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

Spor Toto Süper Lig'i 3. bitirebilmek için Galatasaray'la yarışan Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan kovalayacak. Avrupa'dan elenen, ligde şampiyonluk yarışından erken kopan sarı-lacivertliler, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e penaltılar sonrasında elenmişti. Osmanlıspor'u yenen Galatasaray'ın maç fazlasıyla 3.'lüğü almasından sonra Fenerbahçe'nin galibiyetten başka şansı yok.

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GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Palitsevich, Claro, Anıl, Selçuk, Khalili, Murat, Issah, Aydın, Rantie

YEDEKLER: Nihat, Uğur, Baruffi, Velikonja, Matei, Muriç, Orhan

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Sow, Van Persie

YEDEKLER: Ertuğrul, Volkan, Emenike, Neustadter, Salih, Aatif, Stoch

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

STAT: Ankara 19 Mayıs

SAAT: 20:00

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: beIN SPORTS 1

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

Lig tarihinde bugüne dek 87 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 43, Gençlerbirliği ise 15 kez kazandı. Taraflar arasında zorlu mücadelelere sahne olan maçların 29'unda ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin attığı 151 gole, Gençlerbirliği 90 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-0 kazandı.

FENERBAHÇE SON 32 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 32 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 23'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakalarında Fenerbahçe 13, Gençlerbirliği 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti. Ankara'da Gençlerbirliği'nin 52 golüne, Fenerbahçe 49 golle yanıt verdi. Geçen sezon başkentte yapılan maçta Fenerbahçe 1-0 galip geldi.



EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti. İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

ADVOCAAT UYARDI

Teknik direktör Dick Advocaat, Gençlerbirliği maçı için oyuncularının motivasyonunu artırmaya çalışıyor... Lige havlu atılmasından sonra tek hedef olan Ziraat Türkiye Kupası’nda da hayal kırıklığı yaşanmıştı. Başakşehir maçı sonrasında sarı-lacivertli futbolcularda büyük bir çöküş yaşanmaya başladı.



Advocaat, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan son idmandan sonra bir toplantı futbolcularla bir toplantı yaptı ve “Biliyorum hepinizin morali çok bozuk. Ama ligdeki üçüncülüğü kaybetmememiz gerekiyor. Galatasaray maçını kazandı ve şu anda bizim üstümüzde yer alıyor. Bizim de tekrar 3. sıraya çıkacak sonucu almamız gerekiyor. Onun için işinize saygı gösterip maça konsantre olmanızı istiyorum” dedi.

‘KAZANMAK ZORUNDASINIZ’

Hollandalı çalıştırıcı oyuncularından her ne olursa olsun sahada tam kapasitelerini vermelerini de isteyerek, “Önümüzdeki sezon Fenerbahçe’nin Avrupa arenasında en iyi konumda yer alabilmesi için kalan maçlarımızda kayıp yaşamamalıyız. Bu yüzden bu maçı kazanmak zorundasınız. En azından bu maçları kazanarak da taraftarları biraz olsun mutlu etmiş oluruz. bunu fazlasıyla hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.

SARI ALARM

Gençlerbirliği maçı öncesinde Fenerbahçe’de 8 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertliler’de Alper, Hasan Ali, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Volkan Şen, Miroslav Stoch ve Ozan Tufan Gençlerbirliği maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇA HAZIR

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmana 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan Gençlerbirliğili futbolcular, daha sonra taktik ağırlıklı çalışma yaptı. İdman, çıkış çalışmasıyla son buldu. Tedavisi süren Serdar Gürler, antrenmana katılmadı. Kırmızı-siyahlılarda Serdar dışında sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

FENERBAHÇE 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. Dış sahada en son 29 Ocak 2017 tarihinde Kayserispor’a 4-1 kaybeden Sarı-lacivertliler bu sezon dış sahada 28 puan, iç sahada ise 29 puan topladı.

ANKARA 19 MAYIS STADYUMU KONUMU