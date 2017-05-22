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FUTBOL

Ümit Özat'ın yerde kaldığı anlar...

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:56:28

  • 1 Ümit Özat'ın yerde kaldığı anlar...
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    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

  • 2 Ümit Özat'ın yerde kaldığı anlar...
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    Ev sahibi ekip, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapadı. 

  • 3 Ümit Özat'ın yerde kaldığı anlar...
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    Selçuk Şahin, 45+2. dakikada güzel bir frikik golüyle eski takımını avlamayı başardı. 

  • 4 Ümit Özat'ın yerde kaldığı anlar...
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    olay, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın yerde kalmasıydı.

  • 5 Ümit Özat'ın yerde kaldığı anlar...
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    Genç teknik adam, maçın 38. dakikasında edek kulübesinin önünde yer alan çukura bastı ve yere düştü.

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