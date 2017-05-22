Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapadı.
Selçuk Şahin, 45+2. dakikada güzel bir frikik golüyle eski takımını avlamayı başardı.
olay, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın yerde kalmasıydı.
Genç teknik adam, maçın 38. dakikasında edek kulübesinin önünde yer alan çukura bastı ve yere düştü.
İsmail Köybaşı'nın yardımıyla ayağa kalkan Ümit Özat, oyuncularına taktik vermeye devam etti.
İşte o görüntüler...