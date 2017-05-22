Selçuk Şahin'in frikik golü sonrası sosyal medya patladı!

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Selçuk Şahin, 45+2. dakikada harika bir frikik golü attı.
Tecrübeli golcünün golünden sonra sosyal medyada yorumlar patladı.
İşte yazılanlardan bazıları...
"Sen git basketbolda Avrupa şampiyonu ol bugün futbol takımına Selçuk Şahin 'frikikten' gol atın. Hayatımıza bak."
"Selçuk Şahin'in içine Ibrahimovic kaçmış gibi vurdu. Volkan da kendine yakışır şekilde jeneriklik bir gol yedi. Ne kadar hoş."
"Selçuk Şahin, Fenerbahçe'ye karşı resmi maçlardaki ilk golünü attı (sekizinci maç). Hançer."
"Teknik Direktör: Ümit Özat
Golü atan: Selçuk Şahin
Fenerbahçe 1-0 mağlup...
Bu işte bir terslik var ama..."
"Evlat Acısı.... Fenerbahçe yediği son 3 golü eski oyuncularından yedi: Emre Belözoğlu, Holmen, Selçuk Şahin"
"Volkan Demirel kalecilikte nirvanaya ulaştı Selçuk Şahin'den frikik golü yemek başka bir boyut #SelçukŞahin"
"Selçuk Şahin 18 yıllık futbol hayatında, Süper Lig kariyeri altında ilk frikik golünü 12 yıl oynadığı Fenerbahçe'ye attı. :)"
"Volkan Demirel klasiği. Selçuk Şahin'den gol yedi. Golün santrası olmadı :) Rezalet ya. Su içtimi acaba atıştan önce?"
"Böylelikle Selçuk Şahin hayatının en güzel golünü Galatasaray'a degil Fenerbahçe'ye atmış oldu..."
"Selçuk Şahin 3'lük attı"
"Selçuk Şahin de bize gol attığına göre futbol takımının kepenkleri kapatabiliriz"
"Selçuk Şahin, Süper Lig kariyerinde ilk kez frikikten gol attmış oda Fenerbahçe'ye denk geldi dram gibi"
"Taksi Selçuk'un attığı bu golde 35 lira yazmıyor ama 35 kez izlenir"