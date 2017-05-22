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FUTBOL

Selçuk Şahin'in frikik golü sonrası sosyal medya patladı!

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:41:27

  • 1 Selçuk Şahin'in frikik golü sonrası sosyal medya patladı!
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    Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Selçuk Şahin, 45+2. dakikada harika bir frikik golü attı. 

  • 2 Selçuk Şahin'in frikik golü sonrası sosyal medya patladı!
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    Tecrübeli golcünün golünden sonra sosyal medyada yorumlar patladı.

  • 3 Selçuk Şahin'in frikik golü sonrası sosyal medya patladı!
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  • 4 Selçuk Şahin'in frikik golü sonrası sosyal medya patladı!
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    "Sen git basketbolda Avrupa şampiyonu ol bugün futbol takımına Selçuk Şahin 'frikikten' gol atın. Hayatımıza bak."

  • 5 Selçuk Şahin'in frikik golü sonrası sosyal medya patladı!
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    "Selçuk Şahin'in içine Ibrahimovic kaçmış gibi vurdu. Volkan da kendine yakışır şekilde jeneriklik bir gol yedi. Ne kadar hoş."

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