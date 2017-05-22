Moussa Sow Fenerbahçe'deki geleceğini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow maç sonunda açıklamalarda bulundu. Konuşmasına THY Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı kutlayarak başlayan Sow, "Her şeyden önce basketbol takımımızı kutluyorum. Olympiakos karşısında büyük bir zafere imza attılar. Biz de futbol takımı olarak but mutluluğu onlarla birlikte yaşadık." dedi.

Bu haftanın onlar için zorlu geçtiğinin altını çizen golcü oyuncu "Bazı arkadaşlarımızın, kupadaki Başakşehir maçından sonra idmanlarda moralinin bozuk olduğunu gördük. Maçın ilk yarısında Fenerbahçe gibi değildik; hala üzgündük. Kafamız o maçı kaybediş şeklindeydi. İsteğimiz üçüncülüğü korumak. Bu, bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

"BU SEZONU ÜZÜLEREK KAPAMAK DURUMUNDAYIZ"

"Basketbol finalini tüm oyuncular birlikte izledik." diyen Sow, "Onlarla birlikte bu mutluluğu yaşadık. Biz de böyle bir sezon geçirmeyi isterdik. Bizim için süper bir sezon değildi. Bu sezonu üzülerek kapamak durumundayız. En iyisini yapmaya çalıştık ama hem içeride hem dışarıda çok puan kaybettik. Geçmişi değiştirimeyiz ve şimdi önümüzde Trabzonspor maçı var. Üçüncülüğü korumak zorundayız." şeklinde konuştu.



FENERBAHÇE'DEKİ GELECEĞİYLE İLGİLİ...

Kiralık bulunduğu Fenerbahçe'deki geleceği hakkında da konuşan yıldız oyuncu, "Şu anda netleşmiş bir şey yok. Ama hedefim Fenerbahçe'de kalmak. Ama bu kararı verecek olan Dubai'de oynadığım kulüp. Benim amacım kariyerimi burada tamamlamak. Bu kulübü ve taraftarları çok seviyorum. Ama bu, sadece benim elimde olan bir durum değil." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.