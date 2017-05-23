David Moyes istifa etti

İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkan Ellis Short, sezon başından beri teknik direktörlük görevinde bulunan 54 yaşındaki Moyes'in istifasını kabul etti.

4 yıllık kontratı bulunan Moyes yönetimindeki Sunderland, 24 puanla Premier Lig'i son sırada tamamlamış ve 10 yıl sonra küme düşmüştü.

Daha önce Everton ve Manchester United'ı çalıştıran Moyes, Sunderland'e gelmeden önce ise bir yıllığına İspanyol kulübü Real Sociedad'ın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.