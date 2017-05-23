Rıdvan Dilmen: Bu başarı milat olmalı

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Dilmen "Hakemlik hiçbir şey yok. Fenerbahçe kaldığı yerden devam ediyor aslında. Advocaat 4 Haziran'dan sonra yok. Her şeyden memnununmuş gibi devam etmeyeceksin. Diğer oyuncuları dene değiştir." sözleriyle ilk yarı değerlendirmesinde bulundu.