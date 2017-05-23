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FUTBOL

Rıdvan Dilmen: Bu başarı milat olmalı

23 Mayıs 2017 Salı, 00:51:23

  • 1 Rıdvan Dilmen: Bu başarı milat olmalı
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    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTVSpor'da gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

  • 2 Rıdvan Dilmen: Bu başarı milat olmalı
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    İşte Dilmen'in açıklamaları...

  • 3 Rıdvan Dilmen: Bu başarı milat olmalı
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    "Kötü maç oldu. İki takım da kötü oynadı. Fenerbahçe bir puan geriye düştü. En önemli maçlarından biri bu."

  • 4 Rıdvan Dilmen: Bu başarı milat olmalı
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    "Rakibi Galatasaray'da üst üste maçlar kazanmaya başladı. Gençlerbirliği büyük maçlara her zaman konsantrasyonu yüksek başlıyor."

  • 5 Rıdvan Dilmen: Bu başarı milat olmalı
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    "Selçuk ile sonunda da golü buldular. Görmedi mazereti olamaz bu golde. Baraj yapıyorsun ve kaptansın."

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