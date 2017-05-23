Rıdvan Dilmen: Bu başarı milat olmalı

23 Mayıs 2017 Salı, 00:51:23 | Güncelleme: 01:01:13
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTVSpor'da gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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İşte Dilmen'in açıklamaları...
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"Kötü maç oldu. İki takım da kötü oynadı. Fenerbahçe bir puan geriye düştü. En önemli maçlarından biri bu."
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"Rakibi Galatasaray'da üst üste maçlar kazanmaya başladı. Gençlerbirliği büyük maçlara her zaman konsantrasyonu yüksek başlıyor."
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"Selçuk ile sonunda da golü buldular. Görmedi mazereti olamaz bu golde. Baraj yapıyorsun ve kaptansın."
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"Atacaksın Gençlerbirliği futbolcularını barajdan. Tecrübeli futbolcular ayarlayamadı. 0-0 ile 1-0'ı konuşmak arasında hiçbir fark yok Fenerbahçe açısından."
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Dilmen "Hakemlik hiçbir şey yok. Fenerbahçe kaldığı yerden devam ediyor aslında. Advocaat 4 Haziran'dan sonra yok. Her şeyden memnununmuş gibi devam etmeyeceksin. Diğer oyuncuları dene değiştir." sözleriyle ilk yarı değerlendirmesinde bulundu.
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“Advocaat maç içinde oyuncu değil, format değiştirdi. İkinci yarıda Sow forvete geçti, van Persie ikinci forvet oldu."
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"Gençlerbirliği oyunu kaptırdı ve Fenerbahçe maçı kazanmayı bildi. Bu değişiklik sayesinde Fenerbahçe biraz daha oyunu zorladı, Gençlerbirliği şok oldu. 3. lük için kritik bir galibiyetti.”
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“FENERBAHÇE'NİN DERDİ KALEYE GİDEBİLMEK” “Takımın en kariyerli oyuncusu van Persie, ama burada yeteneklerini kullanamadı hep bir soru işareti."
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VOLKAN DEMİREL'E TAVSİYE "Volkan Demirel'e bir ağabey tavsiyesi vereyim; hiç paraya pula bakma, boş mukaveleye imzayı at."
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"Fenerbahçe şartları zorlayıp, minimum 5-6 oyuncu alacaktır. Şenol Güneş'in farklı bir hedefi yoksa, takımda tutacaksın."
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“BU BİR MİLAT OLMALI” “Dün gurur duydum, Fenerbahçe'nin geçmişi ve geleceği için çok önemliydi. Artık bu milat olmalı, taraftar grubu ayırt etmeden bütünleşilmeli. Bu büyük bir şans inşallah kullanılır, barıştan zarar gelmez."
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“EN AZ 2 KERE DAHA FİNAL OYNAR” “Obradovic çok büyük bir koç hakikaten. Kendisine para, pul, şan, şöhret yetmiyor. Bir kere karakteri var."
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"Obradovic hep aç. Seneye yine kupayı alacağız diyor. Fenerbahçe Obradovic'in olduğu 3 sene de en az 2 kere daha finale kalır”
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AZİZ YILDIRIM HAKKINDA... "Aziz Yıldırım, tribünlerin tekrar çoşması takımın havaya girmesi için dünkü kupa milat olmalı."
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"Aziz Yıldırım, taraftarlarla barışmalı. Aziz Yıldırım'ı eleştirebilirsiniz ama bu başarılarda Aziz Yıldırım'da yani liderinde payı çok büyük."