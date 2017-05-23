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FUTBOL

Beşiktaş, Dudu ile anlaşma sağladı

23 Mayıs 2017 Salı, 09:17:28

  • 1 Beşiktaş, Dudu ile anlaşma sağladı
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    Gaziantep’te kazanması halinde şampiyonluğu ilan edecek olan Beşiktaş’ta; bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

  • 2 Beşiktaş, Dudu ile anlaşma sağladı
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    Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, uzun süredir gündemde olan ve Palmeiras’ta forma giyen Dudu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

  • 3 Beşiktaş, Dudu ile anlaşma sağladı
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    Transfer görüşmelerini yürütmek üzere yönetici Metin Albayrak’ın geçtiğimiz hafta Brezilya’ya gittiği ortaya çıkarken önemli adımlar atıldığı öğrenildi.

  • 4 Beşiktaş, Dudu ile anlaşma sağladı
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    Her iki kanat ve forvet bölgesinde oynayabilen Dudu ile her konuda anlaşma sağlandığı, Palmeiras Kulübü ile de pazarlık halinde olunduğu öğrenildi.

  • 5 Beşiktaş, Dudu ile anlaşma sağladı
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    Brezilyalı kulübün kapıyı 10 milyon dolardan açtığı Siyah-Beyazlı kurmayların da bu rakamı aşağı çekmek için uğraştığı kaydedilirken Beşiktaş’ta oynamayı çok istediğini söyleyen Dudu da kulübünden kolaylık yapmalarını talep etti.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 3 dakika önce
    İlk fotoğrafta Dudu'nun kolunda erdoğan dövmesi olabilir mi? :)
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