İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yurda kaçak yollarla ve belgelerle lüks araç soktuğu belirtilen şüphelilere yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. 20 adrese yapılan operasyonda 46 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da var.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler 46 kişi hakkında verilen gözaltı kararını yerine getirmek üzere harekete geçti. Şüphelilerin adreslerine sabahın ilk saatlerinden itibaren operasyon düzenlendi. Ayrıca adreslerde hakimlik kararıyla arama gerçekleştirildi. Dijital ve yazılı tüm evraklara suç delili olabileceği şüphesiyle el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Fenerbahçe'nin ünlü oyuncusu Ozan Tufan'ın da bulunduğu öğrenildi. Ünlü futbolcunun çeteden yasadışı şekilde lüks araç temin ettiği belirtildi. Ozan Tufan'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın Maslak'taki yerleşkesine getirildiği öğrenildi.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın arabası 750 bin TL'lik Maserati...

OZAN TUFAN KİMDİR?

23 Mart 1995 doğumlu Maden işçisi baba ve ev hanımı bir annenin evladı olarak dünyaya gelen Ozan Tufan, Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da orta saha mevkinde görev yapmaktadır.



Keşfedilme süreci henüz 10 yaşındayken okul takımı maçlarında, Bursaspor alt yapı sorumlularının Ozan Tufan'ı takibe almasıyla başladı. 9 yaşında Bursaspor alt yapısına alınan Ozan, 2007 yılında eğitimine devam ettiği Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile DAnone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı. Turnuvada 9 gol atarak gol kralı olan başarılı orta saha oyuncusu, yükselişine git gide ivme kazandırdı.



Bir süre sakatlık sıkıntısıyla boğuşan Ozan, 2011 yılında tam formuna ulaştı ve Bursaspor paf takımının vazgeçilmezlerinden oldu. Ve 2012 yılında Ertuğrul Sağlam'ın özverisi neticesinde A takım'da forma bulmaya ve bu formayı bir daha bırakmamak üzere terletmeye başlayan Tufan, paf takım sonrası A takımı'nda vazgeçilmezi olmuştur.



Birçok kulübün Ozan'a talip olmasıyla 2014 yılında takımın başında bulunan Şenol Güneş, oyuncuyu ne olursa olsun bırakmayacağını açıkladı. 2015 yılında Fenerbahçe'nin baskıları neticesinde, takım arkadaşı Şener Özbayraklı ile Fenerbahçe'ye transfer olan ve etkili bir sezon geçiren Ozan Tufan, orta sahanın en kilit oyuncularından birisi olarak görülüyor.