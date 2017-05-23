Galatasaray, Sinan Gümüş'ü bırakmıyor

Öztekin’in sakatlığı sonrası yeniden şans bulan Sinan Gümüş’ün durumu dün Florya’da masaya yatırıldı. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, Sinan’a şans verilmemesine tepki gösteren menajeri Ersin Akan, İstanbul’da yöneticilerle bir araya geldi. 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Sinan’ı Devler Ligi’nde mücadele eden bir takıma götürmek istediğini belirten menajeri, istenen bonservis bedelini sordu. Sarı-Kırmızılılar’ın, cazip teklif olmadığı sürece Sinan’ı bırakmak istemediklerini ilettikleri öğrenildi.

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