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Faruk Süren'den Aziz Yıldırım'a: Hayırlı tesadüfler

Galatasaray’ın efsane başkanı Faruk Süren, daha önce “Galatasaray, tesadüfle UEFA Kupası’nı kazandı” diyen Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım’a gönderme yaptı

23 Mayıs 2017 Salı, 11:30:59 Güncelleme: 11:34:07

Hedef TV’de yayınlanan Hedefgol programına konuşan Süren “F.Bahçe ve diğer rakiplerimizin UEFA Kupası’nı almamıza tesadüf demelerini sportmenliğe yakıştırmam. Bu sözler çok yanlış, biz yenilmeden kupayı aldık. Eğer bunu tesadüfe bağlıyorlarsa, kendilerine hayırlı tesadüfler dilerim, inşallah tesadüfle onlar da şampiyon olurlar” ifadelerini kullandı. Süren, Fatih Terim’in hoca değil, başkan olarak dönmek isteyebileceğini belirtirken, “Bugün yönetimleri, yöneticileri gördüğümüz zaman Terim neden başkan olmasın?” sözleriyle de eski hocasına destek verdi.

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