Faruk Süren'den Aziz Yıldırım'a: Hayırlı tesadüfler

Hedef TV’de yayınlanan Hedefgol programına konuşan Süren “F.Bahçe ve diğer rakiplerimizin UEFA Kupası’nı almamıza tesadüf demelerini sportmenliğe yakıştırmam. Bu sözler çok yanlış, biz yenilmeden kupayı aldık. Eğer bunu tesadüfe bağlıyorlarsa, kendilerine hayırlı tesadüfler dilerim, inşallah tesadüfle onlar da şampiyon olurlar” ifadelerini kullandı. Süren, Fatih Terim’in hoca değil, başkan olarak dönmek isteyebileceğini belirtirken, “Bugün yönetimleri, yöneticileri gördüğümüz zaman Terim neden başkan olmasın?” sözleriyle de eski hocasına destek verdi.

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