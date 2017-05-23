"FETÖ'nün şike kumpası" davasında 7. duruşma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla haklarında 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istenen 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki duruşmaya, 7 tutuklu sanık ile 5 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmayı tarafların avukatları da takip etti.

Duruşmada, dün savunmasını tamamlayamayan tutkulu sanık Soner Koç, ifade veriyor.

6. DURUŞMADA NELER OLDU?



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Soner Koç, savunmasını yaptı. Koç, suçlamaları kabul etmeyerek, "Şike operasyonlarını, bütün medya kuruluşları haber yapmıştır. Haberlere yansıyan operasyon bilgilerini, bizzat şahsım ve buradaki polisler yürütmüştür." dedi.

Aziz Yıldırım’ın medyaya yansıyan gözaltındaki fotoğrafı hakkındaki soruşturmada görev aldığını anlatan Koç, "Şike haberleri medyaya yansıyınca, bu haberlerin kimin tarafından basına servis ettirildiğini ve bu durumun ortaya çıkartılmasını, dönemin soruşturma savcısına iletmiştim. Aziz Yıldırım’ın gözaltındaki eşkal fotoğrafının medyaya servis edilmesi konusunu, bizzat ben araştırdım. Söz konusu polis memuruyla ilgili araştırmayı yürüttüm. Şike soruşturmasında kumpas olduğu iddia edilen telefon görüşmeleri, yine o dinlenen kişilerce kabul edilmiştir. Eğer burada bir kumpasvarsa, kumpas bana kuruluyordur." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, savunmasında benzer ifadeler kullanan tutuklu sanık Koç’u, "Tekrara düşüyorsun. Sürekli uyarmak zorunda bırakma." diye ikaz etti.

- Müştekiler Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile eski futbolcular Ümit Karan, İbrahim Akın ve bazı futbolcuları temsilen avukatlar da duruşmaya katıldı.

ŞİKEDE KUMPAS DAVASININ 42 SANIĞINDA BYLOCK ÇIKTI



- Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, mahkemeye ulaşan evraklar arasında, sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespitine ilişkin iki raporu okudu.

- Buna göre, 29 kişinin bulunduğu ilk "ByLock" raporunda, tutuklu sanık Nazmi Ardıç ile firari sanık kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanığın "kırmızı" renkli "ByLock" kullanıcısı olduğu tespitine yer verildi.

- Aynı listede, 2 sanığın "mavi", 6 sanığın ise "turuncu" ByLock kullanıcısı olduğu bilgisi yer aldı. İkinci listede ise 13 kişinin daha ByLock kullandığı ifade edildi.

1 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda görülen davanın 5'inci celsesinde verilen kararlar şöyleydi;

- Davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Lokman Yanık'ın tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların ise savunmalarının alınmamış olması, mevcut delil durumu, tutukluluk halini gerektirecek kuvvetli suç şüphesinin varlığı gibi gerekçelerle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Ekrem Açıkel, Memet Oyan hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına karar verdi.

- Mahkeme, Fenerbahçe Spor Kulübü A.Ş., Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği, Fenerbahçe Spor Ürünleri (Fenerium) A.Ş., ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği gibi tüzel kişiliklerin katılma talebinin suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddine karar verdi. Aralarında Aziz Yıldırım, Ümit Karan, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz gibi isimlerin de bulunduğu birçok kişinin ise, kişilere karşı suçlardan olan "iftira", "hukuka aykırı verileri kaydetme", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı kabul edilmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN...

14'İ TUTUKLU 108 SANIK



İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak, terör örgütü FETÖ’nün elebaşısı Fethullah Gülen yer alıyor.



İddianamede, Gülen'in yanı sıra eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürleri Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu'nun Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, avukatlar Halil İbrahim Koca ve Orhan Erdemli, kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu, iş adamı İhsan Kalkavan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, kapatılan Zaman gazetesinin Haber Müdürü Muhammed Fatih Uğur'un da aralarında bulunduğu 14'i tutuklu 108 sanık bulunuyor.

74 KİŞİ MÜŞTEKİ



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan duruşma salonunda görülen davada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Fenerbahçe Kulübü Yöneticileri Osman Murat Özaydınlı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu ve Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın da aralarında bulunduğu 74 kişi müşteki olarak yer alıyor.

Davada, eski Beşiktaş yöneticisi Serdar Adalı, eski Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbol yorumcusu Sinan Engin, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçeli oyuncu Emanuel Emenike ve eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 91 kişi de mağdur olarak bulunuyor.

"KUPMAS, GÜLEN'İN 'FUTBOL CAMİASINA GİRELİM' TALİMATIYLA BAŞLADI"

FETÖ örgütünün detaylı olarak anlatılarak eylemlerine yer verilen iddianamede, "Futbolda şike" soruşturmasının nasıl başlatıldığı kronolojik olarak aktarılıyor.

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Futbol camiasına girelim. Futbol geniş kitleleri etkiliyor.'' talimatı sonrası dosyanın şüphelilerinden İhsan Kalkavan'ın harekete geçtiği kaydediliyor.

"Futbol'da şike" soruşturması başlatılmadan önce Zaman gazetesinde toplantı yapıldığı belirtilen iddianamede, toplantıya şüpheliler Suat Yıldırım, Şerif Ali Tekalan, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, İlhan İşbilen'in katıldığı vurgulanıyor.

Şüphelilerin, toplantının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı "Ergenekoncu" olarak gördükleri ve "askeri ihalelerde yolsuzluk" yaptığı iddiasıyla "Futbolda şike" soruşturmasında adını geçirdikleri belirtilen iddianamede, bu olayın başlangıcının ise şüphelilerden Ekrem Dumanlı'nın, Aziz Yıldırım'a muhalifliği ile bilinen Cihan Oskay'ı İstanbul'a çağırdığı, İstanbul'a gelen Oskay'a Zaman gazetesinde köşe yazarlığı yapma ve Aziz Yıldırım aleyhine yazılar yazmasını talep etmesine dayandığı anlatılıyor. Cihan Oskay'ın söz konusu talepleri kabul etmediğine vurgu yapılan iddianamede, Oskay'ın uçuş bilgileri ve HTS kayıtlarına yer veriliyor.

Talimat üzerine Zaman gazetesinde yapılan toplantının ardından FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasının harekete geçtiği ifade edilen iddianamede, "Giresunspor Kulübü'nde bazı usulsüzlükler yapıldığına dair dosyanın" şüphelilerinden olan eski polis Lokman Yanık'ın bunu tutanak altına aldığı, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdüğü ancak Asayiş Şube Müdürünün bunu kabul etmediği anlatılıyor.

Yanık'ın bunun üzerine söz konusu tutanağı İstanbul Organize Şube Müdürlüğüne götürdüğü, bu tutanağın burada raporlaştırılarak dönemin özel yetkili savcısı Zekeriya Öz'e sunulduğu kaydedilen iddianamede, Öz'ün de soruşturma talimatı vererek, birçok kişinin usulsüz olarak o dönem suç olmayan ''şike''den dinlenildiği kaydediliyor.

FETÖ'nün ''Futbolda şike'' soruşturması ile başka amaçlarının da bulunduğu anlatılan iddianamede, söz konusu soruşturmayı Başbakan yaptırmış algısını da kullanarak, kitleleri etkilemeye çalıştıkları ayrıca ''şike soruşturmasıyla'' kulüpleri ele geçirerek, örgüte maddi kazanç elde ettikleri vurgulanıyor.

TUTUKLULAR, ADLİ KONTROL VE FİRARİLER



Davanın sanıklarından Soner Koç, İbrahim Emre, Nazmi Ardıç, Halil Ardıç, Necmettin Karapınar, Mehmet Aslan, Mustafa Tunç, Mustafa Okumuş, Kemal Atılgan, Abdullah Çelik, Haşim Gülal, Seyfi Erdoğan, Muhammet Kaya, Ahmet Kalender ve Lokman Yanık (5. duruşmada tahliye edildi) tutuklanırken, diğer sanıklar Ahmet Karakaya, Ali Çelik, Ferah Zor, Harun Birsen, İdris Çağatay Yıldırım, İsmail Özcan, Kerim Küçük, Mahmut Ekrem Açıkel, Mehmet Oyan, Özlem Cebeci Talip Yıldırım, Tunahan Tunçay, Yalçın Cilbiroğlu ve Yunus Memişbey hakkında adli kontrol kararı bulunuyor.

Sanıklardan eski milletvekili İlhan İşbilen Ankara'daki FETÖ çatı davasında, Hidayet Karaca "Tahşiyecilere kumpas" davasında, gazeteci Mehmet Baransu "Balyoz'da kumpas" davasında, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer de birçok FETÖ davasından tutuklu yargılanırken, firari ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler ise şöyle:

''Fetullah Gülen, kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, iş adamı İhsan Kalkavan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, Ahmet Davulcu, avukat Cemalettin Mutlu, Mehmet Likoğlu, Muhammet Fatih Uğur, eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu, Nazif Aktaş ve Gülen'in avukatı Orhan Erdemli."

İSTENEN CEZALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, 1 numaralı sanık Fetullah Gülen'in, ''kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' suçlarından 35 yıldan 85 yıla kadar hapsi isteniyor.

Suç tarihinde kapatılan Zaman Gazetesinin Genel Yayın Müdürü olan Ekrem Dumanlı hakkında ''resmi belgede sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, iftira, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' suçundan 35 yıldan 78 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında, ''özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' suçlarından 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan hakkında, "kişiyi 'hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' suçlarından 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç hakkında ise ''kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, iftira, resmi belgede sahtecilik, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından ayrı ayrı 34 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan ve Prof. Dr. Suat Yıldırım hakkında da ''iftira, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' suçlarından ayrı ayrı 35 yıldan 78 yıla kadar hapis istenen iddianamede, Fetullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, gazeteci Mehmet Baransu, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu'nun ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

Hazırladığı tutanakla ''futbol şikede'' soruşturma sürecini başlatan dönemin polis memuru Lokman Yanık hakkında ''resmi belgede sahtecilik, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, iftira, silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından 10 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer 94 sanık hakkında ise benzer suçlardan 5 yıldan 70 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası öngörülüyor.