UEFA Avrupa Ligi Kupası bugün sahibini bulacak. Kupada rakiplerini bir bir eleyen Ajax ve İngilizlerin dev kulübü Manchester United kozlarını paylaşacak. Milyonlarca kişinin soluksuz izleyeceği karşılaşma heyecan fırtınasına sahne olacak. Peki, Ajax - Manchester United hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte dev maçın detayları...

AJAX - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ajax ile Manchester United Avrupa'nın en büyük 2. kupasını almak için İsveç'in Stockholm şehrinde sahaya çıkacak. Friends Arena Stadyumu'nda oynanacak maçı kazanan takım 2017-2018 yılında Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. İki takımda kupayı kazanmak için bugün son hazırlıklarını tamamlayacak ve maç saatini bekleyecek. UEFA Avrupa Ligi'nde en büyüğün belli olacağı Ajax - Manchester United maçı bugün Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Zorlu karşılaşma Tivibuspor ve TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ajax - Manchester United maçının canlı anlatımı ve detaylı istatistikleri HABERTURK.COM'da olacak.

AJAX İLE MANCHESTER UNİTED 5.KEZ KARŞILAŞACAK

Manchester United ve Ajax, Avrupa kupalarında 5. kez karşılaşacak.

Taraflar, Avrupa'da oynadıkları maçlarda birbirlerine karşı ikişer kez galip geldi. Bu karşılaşmalarda Manchester United 5, Ajax 3 gol buldu.

İlk kez 1976 UEFA Kupası'nda karşılaşan takımlar arasında tur atlayan taraf, Manchester United oldu. İlk maçı 1-0 kaybeden Manchester ekibi, rövanşı 2-0 kazanarak ikinci tura yükseldi.

Manchester United, 2012'de UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bir kez daha karşılaştığı Ajax önünde ilk maçı 2-0 kazandı, rövanşta ise 2-1 yenilmesine rağmen rakibini saf dışı bıraktı.

MANCHESTER UNİTED'DA EKSİK ÇOK

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve sezonu kupasız kapatmamak için UEFA Kupası'nı mutlaka kazanması gereken Manchester United'ta birbirineden önemli eksikler var. Bu akşam TSİ 21.45'te sahaya çıkacak olan İngiliz devinde, Eric Bailly kart cezalısı lduğu için sahada olamayacak. Manchester'da tek eksik Bailly değil. Kritik maçta sakatlıkları devam eden Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Luke Shaw ve Ashley Young da takımdaki yerlerini alamayacak.

MANCHESTER UNİTED NASIL GELDİ?

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ne A Grubu'nda başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Manchester grupta favori gösteriliyordu ancak Fenerbahçe duvarına tosladı. A Grubu'nda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan İngiliz ekibi 12 puan topladı ve grup aşamasını 2. sırada tamamladı. Son 32 turunda Fransız temsilcisi St. Etienne ile eşleşen Manchester United ilk maçı 3-0, ikinci maçı ise deplasmanda 1-0 kazanarak son 16'ya kaldı. Son 16 turunda Rus temsilcisi Rostov ile çetin bir mücadeleye girişen Manchester deplasmandan 1-1'lik skorla ayrıldı. Evindeki maçı ise 1-0 kazanarak çeyrek final aşamasına yükseldi. Çeyrek finalde Belçika'nın güçlü ekibi Anderlecht'le eşleşen Manchester ilk maçta deplasmandan 1-1'lik beraberlikle döndü ve evindeki maçı 2-1 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı. Yarı final maçında ise İspanyol temsilcisi Celta Vigo ile eşleşen Kırmızı Şeytanlar ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanmayı başardı. Evindeki maçta ise1-1'lik beraberlikle maçı tamamlayan Manchester United 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

GRUP AŞAMASI

A GRUBU

Feyenoord-M.United: 1-0

M.United-Z.Luhanks: 1-0

M.United-Fenerbahçe: 4-1

Fenerbahçe-M.United: 2-1

M.United-Feyenoord: 4-0

Z.Luhanks-M.United: 0-2



SON 32 TURU



M.United-St. Etienne: 3-0

St. Etienne-M.United: 0-1



SON 16 TURU

Rostov-M.United: 1-1

M.United-Rostov: 1-0



ÇEYREK FİNAL

Anderlecht-M.United: 1-1

M.United-Anderlecht: 2-1



YARI FİNAL

C.Vigo-M.United: 0-1

M.United-C.Vigo: 1-1



AJAX NASIL GELDİ?

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'ne G Grubu'nda başladı. Grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle tamamlayan Ajax 14 puanla grubu zirvede tamamladı. Son 32 turunda Legia Varşova ile eşleşen Ajax deplasmandaki maçı 0-0 berabere bitirerek evine avantajlı döndü ve Amsterdam Arena'daki maçta rakibini 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Son 16'da Kopenhag ile eşleşen Ajax ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetse de evindeki maçı 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Alman ekibi Schalke ile eşleşen Ajax ilk maçı evinde 2-0 kazandı, deplasmanda gol düellosuna sahne olan maçta 3-2 mağlup olan Ajax deplasmandaki gol avantajı ile turladı. Yarı finalde temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen Lyon ile eşleşen Ajax ilk maçta Lyon'u gole boğdu ve 4-1'lik skorla deplasmana avantajlı gitti. Lyon buna rağmen pes etmedi deplasmanda 3-1 yenilen Ajax bir gol avantajı ile finale yükseldi.

GRUP AŞAMASI

G GRUBU

Panathinaikos-Ajax: 1-2

Ajax-Standart Liege: 1-0

C.Vigo-Ajax: 2-2

Ajax-C.Vigo: 3-2

Ajax-Panathinaikos: 2-0

Standart Liege-Ajax: 1-1



SON 32 TURU



L.Varşova-Ajax: 0-0

Ajax-L.Varşova: 1-0



SON 16 TURU

Copanhagen-Ajax: 2-1

Ajax-Copanhagen: 2-0



ÇEYREK FİNAL

Ajax-Schalke 04: 2-0

Schalke 04-Ajax: 3-2



YARI FİNAL

Ajax-Lyon: 4-1

Lyon-Ajax: 3-1

DEV KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

MANCHESTER UNİTED

Romero, Valencia, Jones, Blind, Darmian, Carrick, Herrera, Pogba, Lingard, Mkhitaryan, Rashford

AJAX

Onana, Veltman, Sanchez, Ligt, Riedewald, Klaassen, Schöne, Ziyech, Younes, Traore, Dolberg

AJAX'IN 10. AVRUPA KUPASI FİNALİ

Avrupa kupalarında Ajax, 10'uncu kez final oynayacak.

Ajax, geçmiş yıllarda çıktığı 9 finalin 6'sından galip ayrıldı. İlk finaline Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1969'da çıkan Hollanda temsilcisi, Milan'a 4-1 kaybetti.

Aynı kupada 1971, 1972 ve 1973 yıllarında üst üste 3 kez şampiyon olan Ajax, altın çağını yaşadı. Söz konusu yılların finallerinde sırasıyla Panathinaikos ve Inter'i 2-0 mağlup eden Ajax, Juventus'u ise 1-0 yenerek kupaya uzandı.

UEFA Kupa Galipleri Kupası'nın 1987'deki finalinde Lokomotive Leipzig'i 1-0 yenerek şampiyon olan Ajax, 1988'de ise Mechelen'e aynı skorla mağlup oldu.

O dönem çift maç üzerinden oynanan 1992 UEFA Kupası finalinde Torino'yu 2-2 ve 0-0'lık skorlarla geçen Ajax, 1995 UEFAŞampiyonlar Ligi finalinde Milan'ı 1-0 yenerek kupaya uzandı.

Hollanda ekibi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten 1996 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise Juventus'a penaltılarda boyun eğdi.

MANCHESTER UNİTED AVRUPA'DA 7.KEZ FİNALDE

Manchester United, 7'nci kez Avrupa'da bir final maçına çıkacak.

İngiltere ekibi, daha önce çıktığı 6 finalin 4'ünü kazanma başarısı gösterdi. İlk finaline çıktığı 1968'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Benfica'yı uzatmalarda 4-1 yenen Manchester United, 1991'deki UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı da Barcelona'yı 2-1 geçerek kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1999'daki unutulmaz finalde Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Manchester ekibi, aynı turnuvanın 2008'deki finalinde ise normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Chelsea'ye penaltılarda üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Avrupa'da çıktığı son iki finali Barcelona'ya kaybeden Manchester United, rakibine 2009'da 2-0, 2011'de ise 3-1 kaybetmekten kurtulamadı.

İKİ TAKIMIN AYNI ÜLKE TAKIMLARINA KARŞI İSTATİSTİKLERİ

Ajax, Avrupa'da 22. kez İngiltere takımlarına karşı mücadele edecek.

Hollanda ekibi, önceki karşılaşmalarda 7'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Manchester United ise Hollanda ekipleriyle 17. maçına çıkacak. Manchester United, önceki maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

İKİ ÜLKE TAKIMLARININ 3. FİNALİ

İngiltere ve Hollanda temsilcileri, Avrupa kupalarında 3. kez finalde kozlarını paylaşacak.

Daha önce UEFA Kupası'nda 2 kez finalde karşılaşan İngiltere ve Hollanda takımları, birer defa kupa sevinci yaşadı. O dönem iki maç üzerinden oynanan finallerde, 1974'te Feyenoord, Tottenham'ı (2-2, 2-0), 1981'de ise Ipswich Town, AZ Alkmaar'ı (3-0, 2-4) geçerek şampiyonluğa ulaştı.

FİNALLER MOURİNHO'DAN SORULUR

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde çıktığı kupa finallerinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan ve gelecek sezon Avrupa arenasında yer alabilmek için UEFAAvrupa Ligi'ne ağırlık veren Manchester United, bugün Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı final maçında, teknik direktör Mourinho'nun finallerdeki başarılı geçmişini de arkasına alacak.

Portekiz temsilcisi Porto'da kazandığı başarılarla sivrilen, İngiltere'de Chelsea ve Manchester United, İtalya'da Inter, İspanya'da da Real Madrid gibi Avrupa'nın üst düzey kulüplerini çalıştıran 54 yaşındaki Mourinho, Ajax karşısında kariyerinin 15. kupa finaline çıkacak.

Porto ile 5, Chelsea ile 4, Inter ve Real Madrid ile 2'şer, son olarak da çalıştırdığı Manchester United ile bir kupa finaline çıkan deneyimli teknik adam, 11 kez sahadan kupayla ayrılan taraf oldu.

Avrupa'da Porto ve Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi, yine Porto ile UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Mourinho, 2003 yılında Milan'a karşı Porto ile çıktığı UEFA Süper Kupa finalini ise Ukraynalı futbolcu Shevchenko'nun golüyle kaybetti.

Portekizli teknik adam, çalıştırdığı takımlarla İngiltere Lig Kupası'nda 4 kez, İngiltere Federasyon Kupası, Portekiz Kupası, İspanya Kupası ve İtalya Kupası'nda da birer kez kupayı havaya kaldırdı.

Mourinho'nun kariyerinde çıktığı kupa finalleri ve aldığı sonuçlar şöyle:

YIL ORGANİZASYON MAÇLAR Sonuç 2003 UEFA Kupası Porto - Celtic 3-2 2003 Portekiz Kupası Porto - Leiria 1-0 2003 UEFA Süper Kupa Milan - Porto 1-0 2004 Portekiz Kupası Porto - Benfica 1-2 2004 UEFA Şampiyonlar Ligi Porto - Monaco 3-0 2005 İngiltere Lig Kupası Chelsea - Liverpool 3-2 2007 İngiltere Lig Kupası Chelsea - Arsenal 2-1 2007 İngiltere Federasyon Kupası Chelsea - Manchester United 1-0 2010 İtalya Kupası Inter - Roma 1-0 2010 UEFA Şampiyonlar Ligi Inter - Bayern Münih 2-0 2011 İspanya Kupası Real Madrid - Barcelona 1-0 2013 İspanya Kupası Real Madrid - Atletico Madrid 1-2 2015 İngiltere Lig Kupası Chelsea - Tottenham 2-0 2017 İngiltere Lig Kupası Manchester United - Southampton 3-2

Muhabir : Yunus Kaymaz

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇINA DOĞRU

İspanyol teknik adamların 10 kez şampiyonluk yaşadığı kupada, İtalyanlar 9, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler ve İsveçliler ise ikişer defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar, Rumenler ve Arjantinliler birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 572 MİLYON AVRO'LUK FİNAL

UEFA Avrupa Ligi finalinde bugün karşılaşacak İngiltere’nin Manchester United ve Hollanda'nın Ajax takımlarının toplam futbolcu değeri 572,2 milyon avro olarak dikkati çekti.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Manchester United'ın tahmini piyasa değeri 469 milyon avro, Ajax'ın ise 103 milyon 200 bin avro oldu.

Fransız Paul Pogba, 80 milyon avroyla Manchester United'ın, Hollandalı Davy Klaassen ise 15 milyon avroyla Ajax'ın en pahalı futbolcusu olarak göze çarptı.

MANCHESTER UNİTED'LI OYUNCULARIN DEĞERİ

Futbolcu Değeri (avro) Paul Pogba 80 milyon David De Gea 40 milyon Henrikh Mkhitaryan 37 milyon Juan Mata 31 milyon Anthony Martial 30 milyon Ander Herrera 28 milyon Eric Bailly 25 milyon Daley Blind 22 milyon Chris Smalling 20 milyon Luke Shaw 20 milyon Wayne Rooney 20 milyon Marcos Rojo 19 milyon Phil Jones 14 milyon Matteo Darmian 12 milyon Zlatan Ibrahimovic 12 milyon Marouane Fellaini 12 milyon Marcus Rashford 10 milyon Jesse Lingard 9 milyon Antonio Valencia 8 milyon Ashley Young 7 milyon Sergio Romero 5 milyon Cameron Borthwick-Jackson 3 milyon Michael Carrick 2 milyon James Wilson 2 milyon Timothy Fosu-Mensah 1 milyon Toplam 469 milyon

AJAX'LI FUTBOLCULARIN DEĞERİ

Futbolcu Değeri (avro) Davy Klaassen 15 milyon Hakim Ziyech 13 milyon Kasper Dolberg 8 milyon Davinson Sanchez 7,5 milyon David Neres 7 milyon Jairo Riedewald 6,5 milyon Joel Veltman 6 milyon Kenny Tete 5 milyon Bertrand Traore 5 milyon Amin Younes 5 milyon Mateo Cassierra 3,5 milyon Lasse Schöne 3,25 milyon Nick Viergever 3 milyon Andre Onana 3 milyon Daley Sinkgraven 3 milyon Donny van de Beek 2 milyon Vaclav Cerny 2 milyon Abdelhak Nouri 1,25 milyon Matthijs de Ligt 1 milyon Justin Kluivert 1 milyon Frenkie de Jong 750 bin Heiko Westermann 700 bin Diederik Boer 400 bin Pelle Clement 350 bin Toplam 103 milyon 200 bin

REKOR EMERY VE TRAPATTONİ'DE

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.

Emery geçen sezon Sevilla'nın başında üst üste 3. kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'yi yakaladı.

Trapattoni ise 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de de Inter ile kupaya uzandı.

İspanyol 3 teknik adam, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Luis Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Juande Ramos, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Rafael Benitez, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

AVRUPA DIŞINDAN SADECE SİMEONE KAZANDI

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012'de takımını şampiyonluğa taşırken, kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı.

UEFA KUPASI'NI KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRLER

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan teknik adamlar, ülkeleri ve takımları şöyle:

Yıl Teknik direktör Ülkesi Takımı 1972 Bill Nicholson İngiltere Tottenham 1973 Bill Shankly İskoçya Liverpool 1974 Wiel Coerver Hollanda Feyenoord 1975 Hennes Weisweiler Almanya B. Mönchengladbach 1976 Bob Paisley İngiltere Liverpool 1977 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus 1978 Kees Rijvers Hollanda PSV Eindhoven 1979 Udo Lattek Almanya B. Mönchengladbach 1980 Freidel Rausch Almanya Eintracht Frankfurt 1981 Bobby Robson İngiltere Ipswich Town 1982 Sven Goran Eriksson İsveç Göteborg 1983 Paul van Himst Belçika Anderlecht 1984 Keith Burkinshaw İngiltere Tottenham 1985 Luis Malowny İspanya Real Madrid 1986 Luis Malowny İspanya Real Madrid 1987 Gunder Bengtsson İsveç Göteborg 1988 Erich Ribbeck Almanya Bayer Leverkusen 1989 Ottavio Bianchi İtalya Napoli 1990 Dino Zoff İtalya Juventus 1991 Giovanni Trapattoni İtalya Inter 1992 Louis van Gaal Hollanda Ajax 1993 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus 1994 Giampiero Marini İtalya Inter 1995 Nevio Scala İtalya Parma 1996 Franz Beckanbauer Almanya Bayern Münih 1997 Huub Stevens Hollanda Schalke 04 1998 Luigi Simoni İtalya Inter 1999 Alberto Malesani İtalya Parma 2000 Fatih Terim Türkiye Galatasaray 2001 Gerard Houllier Fransa Liverpool 2002 Bert van Marwijk Hollanda Feyenoord 2003 Jose Mourinho Portekiz Porto 2004 Rafael Benitez İspanya Valencia 2005 Valeriy Gazzaev Rusya CSKA Moskova 2006 Juande Ramos İspanya Sevilla 2007 Juande Ramos İspanya Sevilla 2008 Dick Advocaat Hollanda Zenit 2009 Mircea Lucescu Romanya Shakhtar Donetsk 2010 Sanchez Flores İspanya Atletico Madrid 2011 Andre Villas Boas Portekiz Porto 2012 Diego Simeone Arjantin Atletico Madrid 2013 Rafael Benitez İspanya Chelsea 2014 Unai Emery İspanya Sevilla 2015 Unai Emery İspanya Sevilla 2016 Unai Emery İspanya Sevilla

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN EN'LERİ

İngiltere'nin Manchester United ve Hollanda'nın Ajax takımlarının bugün finalde karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan futbolcu, İspanyol Jose Antonio Reyes oldu.

Bu sezon Espanyol'un kadrosunda bulunan Reyes, Atletico Madrid ile 2010 ve 2012, Sevilla ile 2014, 2015 ve 2016'da olmak üzere kupada 5 kez mutlu sona ulaştı.

İngiliz Ray Clemence, Fransız Kevin Gameiro, İtalyan Giuseppe Bergomi, Nicola Berti, İspanyol Daniel Carriço, Coke, Vitolo ve Vicente Iborra ile Portekizli Beto, UEFA Kupası sevincini üçer kez yaşadı.

Bergomi ve Berti, kupayı 1991, 1994 ve 1998 yıllarında Inter formasıyla kaldırdı. Clemence, 1973 ve 1976 yıllarında Liverpool formasıyla, 1984'te de Tottenham takımıyla kupaya uzandı.

Gameiro, Carriço, Coke, Vitolo ve Iborra, Sevilla ile üçer kez kupayı kaldırdı. Beto ise Sevilla'da 2, Porto'da bir olmak üzere UEFA Kupası'nda 3 defa şampiyonluk gördü.

EN ÇOK FORMA GİYEN BERGOMİ

UEFA Kupası'nda en çok forma giyen oyuncu, İtalyanların unutulmaz ismi Giuseppe Bergomi oldu.

Bergomi, Inter formasıyla 96 UEFA Kupası maçına çıktı. Frank Rost, Werder Bremen, Schalke 04 ve Hamburg formalarıyla 90 maçla ikinci, Yunan forvet Dimitris Salpingidis ise PAOK ve Panathinakos formalarıyla 76 maçla üçüncü sırada yer aldı.

İLK GOL GÜNEY AFRİKALI OYUNCUDAN

Uluslararası Fuar Şehirleri Kupası adı altında 1955'te başlayan organizasyonun ilk maçı 4 Haziran 1955'te İsviçre'de Charlton ile Basel arasında oynandı.

Charlton'ın 5-0 kazandığı bu maçta kupanın ilk golünü de İngiliz takımının Güney Afrikalı oyuncusu Eddie Firmani attı.

Turnuvanın ilk hat-trick'ini Arsenal'ın forveti Cliff Holton yaptı. 1971'de UEFA Kupası adı altında düzenlenen ilk kupayı İngiliz takımı Tottenham müzesine götürdü.

Başlangıçta iki ayaklı finallerle oynanan kupada, 1998'den itibaren tarafsız sahada yapılan tek maçlı finallere dönüldü. Paris'teki Parc des Princes'te Inter ve Lazio arasında oynanan bu finali Inter takımı 3-0 kazandı.

EN GOLCÜSÜ LARSSON

UEFA Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu İsveçli Henrik Larsson oldu.

Feyenoord, Celtic ve Helsingborgs takımlarıyla çıktığı maçlarda eleme karşılaşmaları dahil 40 golle turnuvanın gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu olan İsveçli eski futbolcuyu, 34 golle Hollandalı Klaas Jan Huntelaar ve 31 golle Kolombiyalı Radamel Falcao izledi.

BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN FALCAO

Monaco'da forma giyen Falcao, 2010-2011 sezonunda Porto'da attığı 17 golle, UEFA Kupası tarihinde bir sezon içinde en fazla gol atan oyuncular listesinde ilk sırada yer aldı.

Kolombiyalı futbolcu Falcao, söz konusu sezonda oynadığı 14 maçta fileleri 17 kez havalandırıp büyük bir başarıya imza attı.

Alman Jürgen Klinsmann ise 1995-1996 sezonu finalinde, Fransa'nın Bordeaux takımını toplamda 5-1'lik averajla yenerek şampiyon olan Bayern Münih'in, o sezon attığı 32 golün 15'ini kaydetmişti.

Ipswich Town'ın santrforu John Wark ise 1980-1981 sezonunda kupayı kazanan takımı adına 14 gol atarak bir sezonda en çok gol atan üçüncü oyuncu olarak dikkati çekti.

5 GOL BİRDEN ATAN OYUNCULAR

UEFA Kupası'nda bir maçta 5 gol birden atan 5 futbolcu yer alıyor.

Eintracht Braunschweig, 1971-1972 sezonunda Glentoran'ı 6-1 yenerken, Ludwig Bründl 5 gol birden atarak tarihe geçti.

Daha sonra 1976'da Derby County'nin Finn Harps'ı 12-0 yendiği maçta Kevin Hector, 1984-1985 sezonunda Lüksemburg'un Red Boys Differdange takımına Ajax'tan Marco van Basten, 1992'de Valencia önünde Napoli adına Uruguaylı Daniel Fonseca ve geçen yıl Genk karşısında Athletic Bilbao formasıyla Aritz Aduriz 5 gol atarak rekora ortak oldu.

14-0'LIK REKOR

UEFA Kupası'nın en farklı galibiyetini Hollanda'nın Ajax takımı, Lüksemburg'un Red Boys Differdange ekibini 14-0 yenerek elde etti.

1984-1985 sezonundaki eşleşmenin Lüksemburg'da oynanan ilk karşılaşması ise 0-0 sona ermişti.

İKİ MAÇTA TOPLAM 21 GOL

Bir başka Hollanda takımı Feyenoord ise kupada bir eşleşmede en çok gol atan ekip olarak rekor kırdı.

Feyenoord, 1972-1973 sezonunda Lüksemburg takımı Rumelange ile yaptığı iki maçta 21 gol atarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Hollanda ekibi, ilk maçı 9-0, rövanşı da 12-0 kazanarak bir üst tura çıkmayı başardı.

UEFA KUPASI İSTATİSTİKLERİ

UEFA Kupası'nın 1971'den bu yana dikkati çeken istatistikleri şöyle:

EN ÇOK KAZANAN KULÜPLER

Sevilla 5 kez (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16)

Inter 3 kez (1990/91, 1993/94, 1997/98)

Juventus 3 kez (1976/77, 1989/90, 1992/93)

Liverpool 3 kez (1972/73, 1975/76, 2000/01)

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR

Jose Antonio Reyes 5 kez (Atletico Madrid-2009-10, 2011-12, Sevilla-2013/14, 2014/15, 2015/16)

Ray Clemence - 3 kez (Liverpool-1972/73, 1975/76, Tottenham-1983/84)

Giuseppe Bergomi - 3 kez (Inter-1990/91, 1993/94, 1997/98)

Nicola Berti - 3 kez (Inter-1990/91, 1993/94, 1997/98)

Beto - 3 kez (Porto-2010/11, Sevilla-2013/14, 2014/15)

Kevin Gameiro, Daniel Carriço, Coke, Vitolo, Vicente Iborra (Sevilla-2013/14, 2014/15, 2015/16)

EN ÇOK KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRLER

Giovanni Trapattoni - 3 kez (Juventus 1976/77, 1990/91, 1992/93)

Unai Emery - 3 kez (Sevilla 2013/14, 2014/15, 2015/16)

Juande Ramos - 2 kez (Sevilla 2005/06, 2006/07)

Luis Molowny - 2 kez (Real Madrid 1984/85, 1985/86)

EN ÇOK KAZANAN ÜLKELER

İspanya 10, İtalya 9, İngiltere 7, Almanya 6, Hollanda 4, Portekiz 3, İsveç 2, Rusya, 2, Belçika 2, Türkiye 1, Ukrayna 1.

EN ÇOK FORMA GİYEN OYUNCULAR

Giuseppe Bergomi (Inter): 96

Frank Rost (Werder Bremen, Schalke 04, Hamburg): 90

Dimitris Salpingidis (PAOK, Panathinaikos): 76

EN ÇOK GOL ATAN OYUNCULAR

Henrik Larsson (Feyenoord, Celtic, Helsingborgs): 40

Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04): 34

Falcao (Porto, Atletico Madrid): 31

BİR SEZON İÇİNDE EN ÇOK GOL ATAN OYUNCULAR

Falcao (Porto 2010/11): 17

Jürgen Klinsmann (Bayern Münih, 1995/96): 15

John Wark (Ipswich Town, 1981/82): 14