Şampiyonlar Ligi finaline günler kaldı. Avrupa futbolundaki en önemli turnuva olan Şampiyonlar Ligi maçını yüz milyonlarca insan izleyecek. Türkiye'de de birçok kişi Real Madrid ile Juventus arasındaki final maçının "Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte finalle ilgili tüm detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde sona gelindi. Avrupa kıtasının en büyük kupasının sahibini bulacağı Şampiyonlar Ligi final maçı bu yıl Galler'in Cardiff şehrinde bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak. İtalyan devi Juventus ve İspanyol devi Real Madrid'in Avrupa'nın en büyüğü olmak için savaş vereceği zorlu karşılaşma için artık deyim yerindeyse geri sayım başladı. 2016-2017 Şampiyonlar Ligi Kupası 3 Haziran 2017 Cumartesi günü Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Heyecan fırtınasına sahne olacak Juventus - Real Madrid maçının Türkiye'de hangi kanal tarafından şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Şampiyonlar Ligi'ne dair tüm detaylar açıklandıkça haberimize eklenecektir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'NİN OYNANACAĞI CARDİFF CİTY STADYUMU'NUN KONUMU