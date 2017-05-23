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Pep Guardiola ve ailesi
FUTBOL

Pep Guardiola'nın ailesi terör saldırısından kılpayı kurtuldu

Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın ailesinin dün terör saldırısı gerçekleştirilen Ariana Grande konserinde olduğu ortaya çıktı

23 Mayıs 2017 Salı, 15:39:35 Güncelleme: 15:45:02

Manchester Arena'daki Ariana Grande kosnerine giden Pep Guardiola'nın eşi Cristiana Serra ile kızları Valentina ve Maria, terör saldırısından kurtulabildi.

The Sun'da yer alan habere göre Cristina Serra ve çocukları, terör saldırısından yara almadan kurtuldu ancak olayın şoku atlatılabilmiş değiller.

Guardiola, resmi Twitter hesabından sabah yaptığı paylaşımda "Şoka uğradım. Dün gece yaşananlara inanamıyorum. Kurbanların yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

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