Manchester Arena'daki Ariana Grande kosnerine giden Pep Guardiola'nın eşi Cristiana Serra ile kızları Valentina ve Maria, terör saldırısından kurtulabildi.

The Sun'da yer alan habere göre Cristina Serra ve çocukları, terör saldırısından yara almadan kurtuldu ancak olayın şoku atlatılabilmiş değiller.

Guardiola, resmi Twitter hesabından sabah yaptığı paylaşımda "Şoka uğradım. Dün gece yaşananlara inanamıyorum. Kurbanların yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimi sunarım" ifadelerini kullandı.