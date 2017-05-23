BEŞİKTAŞLILARA OĞUZHAN MÜJDESİ
Oğuzhan'ı bırakmak istemeyen Beşiktaş yönetimi, kaptanlarına 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etti. İki tarafın da sıcak baktığı sözleşme görüşmelerinde son aşamaya gelinirken, Oğuzhan'ın önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giymesi kesinleşti.
(Goal)
OSPİNA BU KEZ OLDU
Sarı-lacivertlilerin daha önce de gündemlerine gelen David Ospina transferinde bu kez sona yaklaştığı kaydedildi. 28 yaşına gelen Kolombiyalı eldiven, Petr Cech'in arkasında daha fazla beklemek istemediğini belirterek ayrılacağını söyledi. Mirror Gazetesi, sarı-lacivertlilerin David Ospina transferini 5.5 milyon euro'ya bitireceğini iddia etti.
(Fotomaç)
GALATASARAY, CITY'NİN STOPERLERİ İÇİN DEVREDE
Bir dönem Galatasaray forması giyen Denayer'i yeniden kadroya katmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, bu transferi bitirmesi için sportif direktör Cenk Ergün'ü görevlendirdi. Kısa zamanda İngiltere'ye gitmesi beklenen Ergün, City'nin bir diğer stoperi Eliaquim Mangala için de nabız yoklayacak. Manchester City’nin yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen iki futbolcunun da uygun bir maliyetle transfer edilmesi düşünülüyor.
(Fanatik)
ROMA'DAN BEŞİKTAŞ'A SÜPER TEKLİF
Sportif direktör Monchi, Roma ile anlaştıktan sonra Beşiktaş ile dirsek temasına geçti. Amacı fazla şans veremeyecekleri genç yıldız adayı Gerson'u Kartal'a göndermek.
(Fotomaç)
MANDZUKIC'TEN KÖTÜ HABER
Santrfor arayışındaki Beşiktaş'ta bir süredir ilgilenilen Mario Mandzukic'in transferi zora girdi. La Gazzette dello Sport'un haberine göre; teknik direktör Massimiliano Allegri, Hırvat golcüyü Juventus'ta kalmaya ikna etti.
(Goal)