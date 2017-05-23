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GALATASARAY, CITY'NİN STOPERLERİ İÇİN DEVREDE

Bir dönem Galatasaray forması giyen Denayer'i yeniden kadroya katmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, bu transferi bitirmesi için sportif direktör Cenk Ergün'ü görevlendirdi. Kısa zamanda İngiltere'ye gitmesi beklenen Ergün, City'nin bir diğer stoperi Eliaquim Mangala için de nabız yoklayacak. Manchester City’nin yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen iki futbolcunun da uygun bir maliyetle transfer edilmesi düşünülüyor.

(Fanatik)