Barcelona'nın yeni hocası Ernesto Valverde

Katalunya ekibi Barcelona'da yeni sezon öncesinde teknik direktör konusu netlik kazanıyor. Luis Enrique, geçen aylarda yaptığı açıklamada yeni sezonda takımın başında olmayacağını duyurmuştu. Milli futbolcumuz Arda Turan'ın da formasını giydiği Barcelona, İspanyol hocadan dolan boşluğu 2013 yılından bu yana Athletic Bilbao'yu çalıştıran Ernesto Valverde ile dolduracak. Luis Enrique, takımıyla birlikte son maçına 27 Mayıs'ta oynanacak Kral Kupası finalinde Alaves karşısında çıkacak.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, yeni teknik direktörlerinin 29 Mayıs tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. İspanyol basınında 53 yaşındaki Valverde'nin bu tarihte açıklanacağı iddia ediliyor.

Valverde'nin yeni sezonda kadroda görmek istemediği futbolcular da iddialar arasında yer aldı. Rafinha, Paco Alcacer, Lucas Digne, Jeremy Mathieu ve Arda Turan, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimler...

ERNESTO VALVERDE KİMDİR?

Futbulculuk kariyerien Alaves'te başlayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, 1988-1990 yılları arasında Barcelona forması giydikten sonra 6 sezon Athletic Bilbao'da oynamıştı.

2001-02 sezonunda Athletic Bilbao'da yardımcı antrenörlük yapmaya başlayan Valverde, yine Baskonya ekibinde 2003-2005 yılları arasında teknik direktör olarak görev yaptı. Bugüne kadar sırasıyla Espanyol, Olympiakos, Villarreal, Olympiakos, Valencia'yı çalıştıran başarılı teknik direktör, 2013 yılından bu yana Athletic Bilbao'nun başında bulunuyor.

Deneyimli hoca, teknik adamlık kariyerinde Olympiakos ile 3 kez Yunanistan Ligi'nde şampiyon olup, 2 defa da Yunanistan Kupası'nı kazandı.

2015 senesinde Athletic Bilbao ile İspanya Süper Kupası'nı kaldıran Valverde, 2006-07 sezonunda ise Espanyol ile UEFA Kupası'nda final oynadı.