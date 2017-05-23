TFF 1. Lig play-off hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak Giresunspor-Eskişehirspor maçında Hüseyin Göçek, saat 21.30'da başlayacak Göztepe-Boluspor mücadelesinde ise Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Play-off yarı finalinde rövanş karşılaşmaları, 29 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği final müsabakası ise 4 Haziran Pazar günü yapılacak. Final müsabakasının yeri ve başlama saati daha sonra açıklanacak.