ÖNE ÇIKANLAR
hakem
FUTBOL

TFF 1. Lig play-off hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte yarı final maçlarının hakemleri

23 Mayıs 2017 Salı, 16:42:19 Güncelleme: 16:43:59

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak Giresunspor-Eskişehirspor maçında Hüseyin Göçek, saat 21.30'da başlayacak Göztepe-Boluspor mücadelesinde ise Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Play-off yarı finalinde rövanş karşılaşmaları, 29 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği final müsabakası ise 4 Haziran Pazar günü yapılacak. Final müsabakasının yeri ve başlama saati daha sonra açıklanacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
Günün transfer haberleri (23.05.2017)
FUTBOL

2 yıldızımız, dünyaca ünlü hocanın transfer ...