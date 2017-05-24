13 | 20

"Rizespor maçında 6 gollle mağlup olunca bu takımda formayı hak etmeyen oyuncuların olduğunu söyledim. Bu sözü oyuncuları uyandırmak için kullandım ve pozitif olarak bana döndü. Bunu da Beşiktaş ve Antalyaspor maçlarındaki oyunumuzla kanıtladık.