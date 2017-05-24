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FUTBOL

Böylesi ne görüldü, ne duyuldu...

23 Mayıs 2017 Salı, 19:49:35

  • 1 Böylesi ne görüldü, ne duyuldu...
    1 | 20

    Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'yle girdiği müthiş yarışta mutlu sona ulaşarak tarih yazan Bursaspor deyim yerindeyse yokları oynuyor...

  • 2 Böylesi ne görüldü, ne duyuldu...
    2 | 20

    Aslında sezona çok iyi başlayan Yeşil-Beyazlılar, ilk 10 haftada aldığı 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4. sırada yer almıştı.

  • 3 Böylesi ne görüldü, ne duyuldu...
    3 | 20

    Bursaspor, daha sonraki 7 mücadelede ise 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet alsa da devreyi ilk 5'te tamamlamıştı.

  • 4 Böylesi ne görüldü, ne duyuldu...
    4 | 20

    Ama ne olduysa ikinci yarının başlamasıyla oldu... 18. haftada Adanaspor'a 1-0 yenilen Yeşil-Beyazlılar'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. 

  • 5 Böylesi ne görüldü, ne duyuldu...
    5 | 20

    Sonraki 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle yalnızca 1 puan toplayabilen Bursaspor bir anda kendisini 12. sırada buldu.

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