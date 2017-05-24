Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'yle girdiği müthiş yarışta mutlu sona ulaşarak tarih yazan Bursaspor deyim yerindeyse yokları oynuyor...
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Aslında sezona çok iyi başlayan Yeşil-Beyazlılar, ilk 10 haftada aldığı 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4. sırada yer almıştı.
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Bursaspor, daha sonraki 7 mücadelede ise 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet alsa da devreyi ilk 5'te tamamlamıştı.
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Ama ne olduysa ikinci yarının başlamasıyla oldu... 18. haftada Adanaspor'a 1-0 yenilen Yeşil-Beyazlılar'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.
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Sonraki 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle yalnızca 1 puan toplayabilen Bursaspor bir anda kendisini 12. sırada buldu.
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Yeşil-Beyazlılar, 23. haftada Gaziantepspor'u 2-1 yenerek derin bir nefes alsa da ardından sırasıyla Osmanlıspor ile berabere kalıp, Alanya ve Konyaspor'a mağlup oldu.
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Ligin 27. haftasında Karabükspor'u 3-0 yenerek 10. sıraya yükselen Bursaspor, 32. haftaya kadarki 5 mücadeleden de mağlubiyetle ayrıldı ve küme düşme korkusuyla karşı karşıya kaldı.
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Bu acı tabloyla yüzleşmek zorunda kalan Bursaspor teknik direktörü Adnan Örnek, çöküşün 22. haftadaki 4-0'lık Kasımpaşa yenilgisi sonrası başladığını söyledi.
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ADNAN ÖRNEK: ÇÖKÜŞÜN NEDENİ YAPILAN SALDIRI Söz konusu karşılaşmanın ardından Bursasporlu futbolculara yönelik yapılan saldırının takımı çok etkilediğini belirten Örnek, şunları söyledi:
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"İlk yarıyı bu takım 5. sırada bitirmiş. İkinci yarıdaki düşüşün ana kaynağı o saldırı. Özellikle yabancı oyuncular çok korkmuş durumda.
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Darp olayı yaşayan bir takımın kesinlikle profesyonel bir desteğe ihtiyacı olur. Bu oyuncuları aslında bu haldeyken oynatmak çok sağlıklı değil..."
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"OYUNCULARIMIZI KENDİLERİNE GETİRDİK" Sözlerine devam eden Örnek, göreve geldiği günden itibaren Rizespor, Beşiktaş ve Antalyaspor gibi 3 zorlu rakiple karşılaştığını ifade ederek şöyle konuştu:
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"Rizespor maçında 6 gollle mağlup olunca bu takımda formayı hak etmeyen oyuncuların olduğunu söyledim. Bu sözü oyuncuları uyandırmak için kullandım ve pozitif olarak bana döndü. Bunu da Beşiktaş ve Antalyaspor maçlarındaki oyunumuzla kanıtladık.
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Skor olarak istediğimizi alamasak da oyuncuları kendilerine getirdik. Futbolcularım bana inanmış durumda. Gençlerbirliği bizim için final karşılaşması. Kesinlikle kazanacağımızı düşünüyorum."
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Son olarak takımdaki geleceğini sorduğumuz Adnan Örnek, "Göreve devam edersem yeni sezonda altyapıdan Bursaspor'a katkı sağlayabilecek 5-6 oyuncuyu takıma monte etmeyi düşünüyorum.
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Gençlerbirliği karşısında kazanırsak, belki bu isimleri Trabzonspor maçında bile oynatabilirim. Bana şans verilirse 1-2 sene içerisinde Bursaspor'u Avrupa kupalarına taşırım" ifadelerini kullandı.
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Bir dönem Arsene Wenger'in yanında çalışan Adnan Örnek'ten inciler:
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2003-2004 sezonu Arsenal müthişti, inanılmaz bir tecrübeydi. Fatih Terim benim idolümdü. Gurur kaynağı... Ondan çok şey öğrendim. UEFA Kupası, Milli Takım başarılarından dolayı saygı duyuyorum.
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Emre Mor'u Ümit Milli'de seyrettim. Bursaspor'a önerdim. O dönemde birçok kulübün haberi yoktu.
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Takımlar yabancı oyuncuları artık altyapılarından yetiştirsin. Bunu bütün dünya yapıyor artık, Türk takımları da yapmalı.