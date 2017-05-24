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FUTBOL

Aboubakar için flaş karar!

23 Mayıs 2017 Salı, 22:55:32

  • 1 Aboubakar için flaş karar!
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    Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar seferberliği yaşanıyor... 

  • 2 Aboubakar için flaş karar!
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    Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in özel haberine göre; Başkan Fikret Orman ile yöneticiler; Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Kamerunlu oyuncunun bonservis konusunu çözmek için resmi harekâtı bugün başlatıyor... 

     

  • 3 Aboubakar için flaş karar!
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    Sezon başında Porto’dan 1 yıllığına kiralanan, başlarda bocalayan ancak daha sonra attığı goller, yaptığı asistlerle takıma katkısını üst seviyeye çıkaran Kamerunlu oyuncu için Portekiz yetkilileri ile masaya oturacak olan Siyah-Beyazlılar anlaşma zemini arayacak.

  • 4 Aboubakar için flaş karar!
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    Teknik direktör Şenol Güneş’ten gelen rapor doğrultusunda forvet hattını Aboubakar ile doldurma kararı alan Beşiktaş yönetimi, Porto’dan oyuncunun 10 milyon Euro olan bonservis bedelinde indirim isteyecek. 

  • 5 Aboubakar için flaş karar!
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    Yapılacak pazarlıklarda fiyatın makul bir seviyeye çekilmesi istenecek. 

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