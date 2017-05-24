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Sezon başında Porto’dan 1 yıllığına kiralanan, başlarda bocalayan ancak daha sonra attığı goller, yaptığı asistlerle takıma katkısını üst seviyeye çıkaran Kamerunlu oyuncu için Portekiz yetkilileri ile masaya oturacak olan Siyah-Beyazlılar anlaşma zemini arayacak.