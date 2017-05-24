23 Mayıs 2017 Salı, 22:55:32 | Güncelleme: 24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:20:55
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Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar seferberliği yaşanıyor...
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Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in özel haberine göre; Başkan Fikret Orman ile yöneticiler; Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Kamerunlu oyuncunun bonservis konusunu çözmek için resmi harekâtı bugün başlatıyor...
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Sezon başında Porto’dan 1 yıllığına kiralanan, başlarda bocalayan ancak daha sonra attığı goller, yaptığı asistlerle takıma katkısını üst seviyeye çıkaran Kamerunlu oyuncu için Portekiz yetkilileri ile masaya oturacak olan Siyah-Beyazlılar anlaşma zemini arayacak.
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Teknik direktör Şenol Güneş’ten gelen rapor doğrultusunda forvet hattını Aboubakar ile doldurma kararı alan Beşiktaş yönetimi, Porto’dan oyuncunun 10 milyon Euro olan bonservis bedelinde indirim isteyecek.
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Yapılacak pazarlıklarda fiyatın makul bir seviyeye çekilmesi istenecek.
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Ancak aynı noktaya gelinmemesi halinde ise yeniden kiralık formülü devreye sokulacak.
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Başkan Orman’ın da yeni sezonda Aboubakar’ı kadroda görmeyi çok istediği için gereken fedakârlığı yapmaya hazır olduğu kaydedildi.