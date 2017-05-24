"Fenerbahçe galibiyeti bizi yeniden havaya sokacaktır"

Ligde son 4 haftada galibiyet yüzü göremeyip Avrupa hedefini ateşe atan Trabzonspor, camia için büyük önem taşıyan Fenerbahçe maçına kilitlendi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Bordo-Mavililer, 20 yıldır İstanbul’da yenemediği ezeli rakibine karşı bu kez kazanıp hem moral bulmak hem de galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Trabzonspor, rakibini Kadıköy’de en son Yılmaz Vural döneminde 23 Ağustos 1997’de 3-1’lik skorla devirmişti. Karadeniz ekibi, o maçtan sonra F.Bahçe’yle deplasmanda oynadığı 19 lig karşılaşmasının 12’sini kaybetti, 7 maç da berabere bitti. Kadıköy’deki son 7 karşılaşmada gol bile atamayan Fırtına, Kadıköy’de en son 16 Mayıs 2010’daki unutulmaz maçta Burak Yılmaz’la ağları havalandırmıştı.



‘İSTANBUL’DA GÜLECEĞİZ’

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, F.Bahçe’yi İstanbul’da yenecek güce sahip olduklarını belirterek, “Rakibimizi uzun süredir yenemiyoruz. Artık buna bir son verme zamanı geldi. F.Bahçe galibiyeti bizi yeniden havaya sokacaktır. İstanbul’da bu kez güleceğiz” diye konuştu. Genel sekreter Gençağa Meriç ise “Her şeyin bir ilki vardır. F.Bahçe maçlarımız zaten hep heyecanlı, güzel geçer. Hedefimiz galibiyet. Kazanmamız moral açısından da iyi olacaktır” dedi.

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