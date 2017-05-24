ARDA TURAN BARCELONA'DAN AYRILIYOR
El Mundo Deportivo; hazırladığı özel haberde Arda'nın Camp Nou'daki dolabını topladığını ve ayrılık planları yaptığını yazdı. Haberde, Arda'nın bu hareketinden yola çıkılarak önümüzdeki sezon kadroda düşünülmediği ve yaz döneminde satılacağı yönünde mesaj alındığı belirtildi.
(Goal)
GALATASARAY, ADA'DA GOLCÜ MESAİSİNDE
Galatasaray, Wilfried Bony'nin transferi için harekete geçiyor...
Hedef önce Bony'yi ikna edip, hemen ardından kulübü Manchester City ile masaya oturmak. Gelen son haberlere göre, Galatasaray bu transfer için bonservis bedeli ödemeyip, 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelerde bulunacak.
(Sporx)
FENERBAHÇE'YE YILDIZ YAĞMURU
Shakhtar’ın kanattaki yıldızı Taison, Arsenal’in kalecisi Ospina, Krasnodar’ın forveti Smolov ve Manchester City’nin sol beki Clichy konusunda önemli mesafe alan Sarı-Lacivertliler’in son gözdesinin Lyon forması giyen 10 numara Valbuena olduğu ortaya çıktı.
(Fanatik)
CORCHIA FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
Gregory van der Wiel'i gönderip Şener Özbayraklı'nın yanına bir sağ bek daha transfer etmek isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi. Simon Kjaer'in de menajerliğini yapan Mikkel Beck, sarı-lacivertlilere Arsenal, Southampton, Wolfsburg, AS Roma ve Torino'nun da gündeminde olan Lille'in sağ beki Sebastien Corchia'yı önerdi.
(Fotospor)
BEŞİKTAŞ TOLGAY'IN SÖZLEŞMESİNİ UZATIP KİRALAYACAK
Ersun Yanal’ın ısrarla istediği Tolgay Arslan için önceki gün başkan Usta’nın, Beşiktaş’ın patronu Fikret Orman ile görüştüğü ortaya çıktı. Buna göre Beşiktaş’ın sözleşmesi 2018’de bitecek olan Tolgay ile yeni bir mukavele yapması ve ardından oyuncuyu 1 sezonluğuna Trabzonspor’a kiralaması en güçlü ihtimal durumunda.
(Fanatik)
FENERBAHÇE ISMAILA SARR'IN PEŞİNDE
Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe'de sol kanat için gündeme Metz'in 19 yaşındaki oyuncusu Ismaila Sarr geldi. ransız ekibinin formasyla 31 maçta 5 gol ve 5 asistle oynayan 19 yaşındaki oyuncu için Önder Fırat'ın birkaç hafta önce Fransa'ya yaptığı seyahatte Pierre Frelot ile bir araya geldiği bildirildi.
(Fotospor)
KARTAL GENÇ AVINDA
Siyah-Beyazlılar, Hollanda ekibi Nijmegen’in genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu’nu takibe aldı. Yönetimin, 17 yaşındaki futbolcu için kulübüyle resmi temaslara başlama hazırlığında olduğu öğrenildi. Kadıoğlu’yla, Beşiktaş’a ek olarak; AZ Alkmaar ve Konyaspor gibi takımlar da ilgileniyor.
(Fanatik)
ANTALYASPOR'A HONDA TEKLİFİ
İspanya'da yaşayan Türk asıllı menajeri Selim Özcan, bizzat Antalyaspor başkanını arayarak Keisuke Honda'ya kırmızı-beyazlı formayı giydirebileceğini aktardı. Mustafa El Kebir'in performansından memnun olmayan Rıza Çalımbay'ın kararı Honda'nın transferini netleştirecek.
(Fotospor)