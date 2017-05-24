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FUTBOL

Günün transfer haberleri (24.05.2017)

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:58:09

  • 1 Günün transfer haberleri (24.05.2017)
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    ARDA TURAN BARCELONA'DAN AYRILIYOR
    El Mundo Deportivo; hazırladığı özel haberde Arda'nın Camp Nou'daki dolabını topladığını ve ayrılık planları yaptığını yazdı. Haberde, Arda'nın bu hareketinden yola çıkılarak önümüzdeki sezon kadroda düşünülmediği ve yaz döneminde satılacağı yönünde mesaj alındığı belirtildi.
    (Goal)

  • 2 Günün transfer haberleri (24.05.2017)
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    GALATASARAY'DA IMBULA UMUTLARI YEŞERDİ
    Geçen sezon başında 24.2 milyon Euro ödeyerek kulüp tarihinin en yüksek rakamına transfer edilen Gianni Imbula, Stoke City'nin başına bela oldu...

  • 3 Günün transfer haberleri (24.05.2017)
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    Bordeaux'nun da istediği Imbula için Galatasaray'ın avantajının ise Avrupa Kupalarında oynayacak olmasının yattığı bildirildi.
    (Fotospor)

  • 4 Günün transfer haberleri (24.05.2017)
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    FENERBAHÇE'NİN LUCAS PEREZ ISRARI
    Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurma çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Lucas Perez için girişimlerini hızlandırdı.

  • 5 Günün transfer haberleri (24.05.2017)
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    Haberde, Perez konusunda ısrarcı olan Fenerbahçe yönetiminin kiralamak için girişimlere başladığı ve İspanyol oyuncunun transferini en kısa zamanda bitirmeyi hedeflediği belirtildi.
    (Futbol Arena)

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