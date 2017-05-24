Arda Turan için bomba iddia!

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:29:45 | Güncelleme: 12:48:02
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Barcelona'da yeni sezon öncesinde teknik direktör konusu netlik kazanıyor.
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Luis Enrique, geçen aylarda yaptığı açıklamada yeni sezonda takımın başında olmayacağını duyurmuştu.
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Barcelona'nın, Luis Enrique'den sonra takımın başına Ernesto Valverde'nin getirileceğinin belli olmasından sonra milli futbolcu Arda Turan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Valverde'nin yeni sezonda kadroda görmek istemediği futbolcular da iddialar arasında yer aldı. Rafinha, Paco Alcacer, Lucas Digne, Jeremy Mathieu ve Arda Turan, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimler...
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Bu gelişmenin ardından; Barcelona'yı yakından takip eden Katalan spor gazetesi El Mundo Deportivo, "Çok Gizli" başlığıyla verdiği haberde, 30 yaşındaki futbolcunun Camp Nou'daki dolabını topladığını yazdı.
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Arda Turan'ın bu hareketinin, "Gelecek sezon Barcelona'da devam etmeyeceğinin bir işareti olduğunu" savunan Katalan gazetesi, Barcelona Kulübü'nün de Türk futbolcuyu gözden çıkardığını iddia etti.
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El Mundo Deportivo, Arda Turan'ın Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olmasında etkili olan teknik direktör Luis Enrique'nin 27 Mayıs'ta Alaves ile oynanacak İspanya Kral Kupası finalinin ardından görevini bırakacak olmasıyla Türk futbolcunun kulüpteki desteğinin biteceğini savundu.
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Katalan ekibinde bu sezon 14'ü ilk 11'de olmak üzere La Liga'da toplam 18 maçta forma giyen Arda, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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Peki, Barcelona'da 26 Nisan'dan bu yana forma şansı bulamayan 30 yaşındaki Arda Turan'ın yeni adresi neresi olacak?
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İşte Arda Turan'ın gelecek sezon için transfer olması muhtemel takımlar: