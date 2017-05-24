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FUTBOL

Arda Turan için bomba iddia!

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:29:45

  • 1 Arda Turan için bomba iddia!
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    Barcelona'da yeni sezon öncesinde teknik direktör konusu netlik kazanıyor.

  • 2 Arda Turan için bomba iddia!
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    Luis Enrique, geçen aylarda yaptığı açıklamada yeni sezonda takımın başında olmayacağını duyurmuştu. 

  • 3 Arda Turan için bomba iddia!
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    Barcelona'nın, Luis Enrique'den sonra takımın başına Ernesto Valverde'nin getirileceğinin belli olmasından sonra milli futbolcu Arda Turan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

  • 4 Arda Turan için bomba iddia!
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    Valverde'nin yeni sezonda kadroda görmek istemediği futbolcular da iddialar arasında yer aldı. Rafinha, Paco Alcacer, Lucas Digne, Jeremy Mathieu ve Arda Turan, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimler...

  • 5 Arda Turan için bomba iddia!
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    Bu gelişmenin ardından; Barcelona'yı yakından takip eden Katalan spor gazetesi El Mundo Deportivo, "Çok Gizli" başlığıyla verdiği haberde, 30 yaşındaki futbolcunun Camp Nou'daki dolabını topladığını yazdı.

     

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