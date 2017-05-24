Göztepe ile Boluspor Süper Lig yolunda karşı karşıya gelecek. TFF 1.Lig'de play-off yarı finalinde karşılaşacak Göztepe ile Boluspor'da tek hedef Süper Lig yolunda dev bir adım atmak. Süper Lig'e hasret Göztepe ile Boluspor'un kapışması öncesi iki şehirde de nefesler tutuldu. Peki, Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GÖZTEPE - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF 1.Lig'de 2016-2017 sezonunu 53 puanla 5'inci sırada tamamlayan Göztepe, sezonu 54 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Boluspor'la çarpışacak. Süper Lig hasreti ile yanıp tutuşan iki camiada da tek hedef play-off'ları başarıyla tamamlayarak Süper Lig'e çıkan 3'üncü takım olmak.

Yılmaz Vural yönetiminde inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Göztepe ligin bitimine 2 hafta kala play-off dışında kalsa da Ümraniyespor'un puan kayıplarıyla play-off potasına girmeyi başardı. Türkiye'nin en deneyimli antrenörlerinden biri olan Yılmaz Vural yönetimindeki Göztepe evinde oynayacağı ilk maçta galibiyeti kovalayacak.

Fuat Çapa yönetimindeki Boluspor ise Göztepe deplasmanından en avantajlı skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. İki şehirde de deyim yerindeyse nefesler tutuldu. Binlerce futbolsever Göztepe - Boluspor maçının saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda şifresiz mi yoksa şifreli mi yayınlanacağını araştırıyor.

Göztepe - Boluspor maçı 25 Mayıs Perşembe günü (yarın) saat 21.30'da TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bornova İlçe Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Boluspor maçını Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Asım Yusuf yapacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

İki takım arasındaki son 10 maçta Boluspor'un üstünlüğü göze çarpıyor. Son 10 maçın 6'sını Boluspor kazanırken, 3'ünü Göztepe kazandı. 1 maçta ise rakipler yenişemedi.

Boluspor 2 - 1 Göztepe

Göztepe 0 - 1 Boluspor

Boluspor 0 - 1 Göztepe

Boluspor 3 - 0 Göztepe

Göztepe 1 - 2 Boluspor

Boluspor 1 - 2 Göztepe

Göztepe 0 - 0 Boluspor

Boluspor 1 - 0 Göztepe

Göztepe 1 - 0 Boluspor

Boluspor 1 - 0 Göztepe

BOLUSPOR TARAFTARLARINDAN HAKEM KARARINA TEPKİ

Süper Lig'e yükselme yolunda play-off yarı finalinde Göztepe ile çok kritik bir maça çıkacak olan Boluspor'da hakem konusunda endişe yaşanıyor. Merkez Hakem Kurulu zorlu karşılaşmaya Bülent Yıldırım'ın atandığını duyurdu, Bolu camiası ve taraftar grupları adeta karara isyan etti. Bülent Yıldırım, iki takımın ligde oynadığı maçta tartışmalı kararlar vermiş, Göztepe maçı 1-0 kazanmıştı.

GÖZTEPE'DE SÜPER LİG PRİMİ BELLİ OLDU

En son 1998-199 yılında Süper Lig'e yükselen Göztepe'de, Süper Lig yolunda tüm camia kenetlendi. Yılmaz Vural'ın yönetiminde hasreti bitireceklerine inanan camia oyuncuları maddi olarak da ödüllendirmeye hazırlanıyor. İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği, Göztepe'nin Süper Lig'e çıkması durumunda takıma 350 bin TL prim vereceğini duyurdu.

BORNOVA İLÇE STADYUMU KONUMU

PLAY-OFF MAÇ TAKVİMİ

25 Mayıs 2017 - 19:00 - Giresunspor - Eskişehirspor

25 Mayıs 2017 - 21:30 - Göztepe - Boluspor

29 Mayıs 2017 - 19:00 - Eskişehirspor - Giresunspor

29 Mayıs 2017 - 21:30 - Boluspor - Göztepe

Yılmaz Vural ve Fuat Çapa takımlarını Süper Lig'e taşımak için dur durak bilmiyor.