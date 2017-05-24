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Lionel Messi'ye 21 ay hapis cezası

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 21 ay hapis cezasına çarptırıldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:32:21 Güncelleme: 16:38:37

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, vergi kaçırdığı gerekçesiyle 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

El Pais'in haberine göre; 2007, 2008 ve 2009 yıllarında toplam 4,1 milyon Euro vergi kaçırdığı suçlamasıyla yargılanan Arjantinli oyuncu, 21 ay hapis cezası almıştı. İspanya Temyiz Mahkemesi, bugün yaptığı açıklamada Messi'nin itirazını reddettiği ve verilen cezayı onadığını duyurdu.

Daha önce herhangi bir suç işlememiş olan Messi, bu yüzden hapis yatmayacak.

(Goal)

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