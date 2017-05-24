Kupada rakiplerini bir bir eleyen Ajax ve Manchester United kozlarını finalde paylaşıyor. Milyonlarca kişinin soluksuz izleyeceği karşılaşma heyecan fırtınasına sahne oluyor. İsveç'in Stockholm kentindeki Friends Arena'da oynanacak maçı kazanan takım 2017-2018 yılında Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak...

AJAX - MANCHESTER UNITED

STAT: Friends Arena

SAAT: 21.45

HAKEM: Damir Skomina

YAYIN: TRT 1, Tivibu Spor 2

AJAX:

YEDEKLER:

TEKNİK DİREKTÖR: Peter Bosz

MANCHESTER UNITED:

YEDEKLER:

TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho



AJAX İLE MANCHESTER UNITED 5. KEZ KARŞI KARŞIYA

Manchester United ve Ajax, Avrupa kupalarında 5. kez karşılaşıyor. Taraflar, Avrupa'da oynadıkları maçlarda birbirlerine karşı ikişer kez galip geldi. Bu karşılaşmalarda Manchester United 5, Ajax 3 gol buldu. İlk kez 1976 UEFA Kupası'nda karşılaşan takımlar arasında tur atlayan taraf, Manchester United oldu. İlk maçı 1-0 kaybeden Manchester ekibi, rövanşı 2-0 kazanarak ikinci tura yükseldi.

Manchester United, 2012'de UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bir kez daha karşılaştığı Ajax önünde ilk maçı 2-0 kazandı, rövanşta ise 2-1 yenilmesine rağmen rakibini saf dışı bıraktı.

572 MİLYON EURO'LUK FİNAL

UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılan Manchester United ve Ajax'ın toplam futbolcu değeri 572,2 milyon Euro olarak dikkati çekti. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Manchester United'ın tahmini piyasa değeri 469 milyon Euro, Ajax'ın ise 103 milyon 200 bin Euro oldu. Fransız Paul Pogba, 80 milyon Euro'yla Manchester United'ın, Hollandalı Davy Klaassen ise 15 milyon Euroyla Ajax'ın en pahalı futbolcusu olarak göze çarptı.

FİNALE NASIL GELDİLER?

AJAX



Ajax, UEFA Avrupa Ligi'ne G Grubu'nda başladı. Grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle tamamlayan Ajax 14 puanla grubu zirvede tamamladı. Son 32 turunda Legia Varşova ile eşleşen Ajax deplasmandaki maçı 0-0 berabere bitirerek evine avantajlı döndü ve Amsterdam Arena'daki maçta rakibini 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Son 16'da Kopenhag ile eşleşen Ajax ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetse de evindeki maçı 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Alman ekibi Schalke ile eşleşen Ajax ilk maçı evinde 2-0 kazandı, deplasmanda gol düellosuna sahne olan maçta 3-2 mağlup olan Ajax deplasmandaki gol avantajı ile turladı. Yarı finalde temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen Lyon ile eşleşen Ajax ilk maçta Lyon'u gole boğdu ve 4-1'lik skorla deplasmana avantajlı gitti. Lyon buna

MANCHESTER UNITED

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ne A Grubu'nda başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Manchester grupta favori gösteriliyordu ancak Fenerbahçe duvarına tosladı. A Grubu'nda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan İngiliz ekibi 12 puan topladı ve grup aşamasını 2. sırada tamamladı. Son 32 turunda Fransız temsilcisi St. Etienne ile eşleşen Manchester United ilk maçı 3-0, ikinci maçı ise deplasmanda 1-0 kazanarak son 16'ya kaldı. Son 16 turunda Rus temsilcisi Rostov ile çetin bir mücadeleye girişen Manchester deplasmandan 1-1'lik skorla ayrıldı. Evindeki maçı ise 1-0 kazanarak çeyrek final aşamasına yükseldi. Çeyrek finalde Belçika'nın güçlü ekibi Anderlecht'le eşleşen Manchester ilk maçta deplasmandan 1-1'lik beraberlikle döndü ve evindeki maçı 2-1 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı. Yarı final maçında ise İspanyol temsilcisi Celta Vigo ile eşleşen Kırmızı Şeytanlar ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanmayı başardı. Evindeki maçta ise1-1'lik beraberlikle maçı tamamlayan Manchester United 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

AJAX'IN 10. AVRUPA KUPASI FİNALİ

Avrupa kupalarında Ajax, 10. kez final oynuyor. Ajax, geçmiş yıllarda çıktığı 9 finalin 6'sından galip ayrıldı. İlk finaline Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1969'da çıkan Hollanda temsilcisi, Milan'a 4-1 kaybetti.

Aynı kupada 1971, 1972 ve 1973 yıllarında üst üste 3 kez şampiyon olan Ajax, altın çağını yaşadı. Söz konusu yılların finallerinde sırasıyla Panathinaikos ve Inter'i 2-0 mağlup eden Ajax, Juventus'u ise 1-0 yenerek kupaya uzandı.

UEFA Kupa Galipleri Kupası'nın 1987'deki finalinde Lokomotive Leipzig'i 1-0 yenerek şampiyon olan Ajax, 1988'de ise Mechelen'e aynı skorla mağlup oldu. O dönem çift maç üzerinden oynanan 1992 UEFA Kupası finalinde Torino'yu 2-2 ve 0-0'lık skorlarla geçen Ajax, 1995 UEFAŞampiyonlar Ligi finalinde Milan'ı 1-0 yenerek kupaya uzandı. Hollanda ekibi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten 1996 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise Juventus'a penaltılarda boyun eğdi.

MANCHESTER UNITED, AVRUPA'DA 7. KEZ FİNALDE

Manchester United ise 7. kez Avrupa'da final maçına çıkıyor. İngiliz ekibi, daha önce çıktığı 6 finalin 4'ünü kazanma başarısı gösterdi. İlk finaline çıktığı 1968'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Benfica'yı uzatmalarda 4-1 yenen Manchester United, 1991'deki UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı da Barcelona'yı 2-1 geçerek kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1999'daki unutulmaz finalde Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Manchester ekibi, aynı turnuvanın 2008'deki finalinde ise normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Chelsea'ye penaltılarda üstünlük kurarak şampiyon oldu. Avrupa'da çıktığı son iki finali Barcelona'ya kaybeden Manchester United, rakibine 2009'da 2-0, 2011'de ise 3-1 kaybetmekten kurtulamadı.