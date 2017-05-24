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Fenerbahçe'den Siirtli çocuklara davet!

Fenerbahçe Kulübü, Olympiakos'u yenerek şampiyon oldukları maçı izleyen Siirtli çocuklar Muhammet Ali Kol ile Birdal Üzer'i, İstanbul'a davet etti

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:22:01 Güncelleme: 19:25:08

Siirt Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurulan dev ekranda, Fenerbahçe bayrağına uzanarak çekilen fotoğrafları beğeni toplayan çocuklar, sarı-lacivertli kulübün daveti üzerine Diyarbakır Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a gitti.

Siirtli çocuklar, Spor Toto Basketbol Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Tofaş arasında oynanacak karşılaşmayı yerinde izleyecek.

Maçı izlerken Anadolu Ajansının çektiği fotoğrafın gazetelerde ve sosyal medyada geniş yer aldığını belirten 6. sınıf öğrencisi Muhammet, Fenerbahçe'ye sundukları imkandan dolayı teşekkür etti.

Birdal ise dev ekranda izledikleri sarı-lacivertli basketbolcuları sahada canlı izleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

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